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На ПМЭФ договорились о расширении выпуска яиц на 650 миллионов штук в год - 05.06.2024, ПРАЙМ
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На ПМЭФ договорились о расширении выпуска яиц на 650 миллионов штук в год
На ПМЭФ договорились о расширении выпуска яиц на 650 миллионов штук в год - 05.06.2024, ПРАЙМ
На ПМЭФ договорились о расширении выпуска яиц на 650 миллионов штук в год
Правительство Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду заключило два соглашения с российскими... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:56+0300
2024-06-05T12:56+0300
яйца
россия
ленинградская область
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Правительство Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду заключило два соглашения с российскими птицефабриками, позволяющие расширить производство куриных яиц в регионе на 650 миллионов штук в год, сообщили региональные власти. "Сегодня на экономическом форуме Александр Дрозденко (губернатор Ленобласти – ред.) заключил соглашение с АО "Птицефабрика Роскар" о строительстве в Выборгском районе масштабного комплекса по переработке и производству яиц. Компания инвестирует 7,1 миллиарда рублей в создание в 2024-2026 годах 16 птичников мощностью 2,9 миллионов голов, которые дадут до 500 миллионов яиц в год", – говорится в сообщении. Власти Ленобласти также заключили с птицефабрикой "Синявинская имени 60-летия Союза ССР" соглашение, предусматривающее строительство цеха для содержания промышленной птицы и склада в Кировском районе. Мощность производства составит 150 миллионов куриных яиц в год. "Ленинградская область и наши крупнейшие птицефабрики быстро и эффективно реагируют на те задачи, которые перед нами ставит президент. Зашла речь о росте цен на яйцо, о нехватке яйца: только что мы подписали соглашение с птицефабрикой "Синявинская" на увеличение производства на 150 миллионов штук яйца, а теперь — птицефабрика "Роскар" — уникальная, высокотехнологичная — подписывает с нами соглашение об увеличении производства на 500 миллионов штук яйца в год. То есть два соглашения дают плюс 650 миллионов штук яйца для страны", – сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
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яйца, россия, ленинградская область, пмэф-2024
яйца, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПМЭФ-2024
12:56 05.06.2024
 
На ПМЭФ договорились о расширении выпуска яиц на 650 миллионов штук в год

Ленобласть на ПМЭФ договорилась о расширении выпуска куриных яиц на 650 млн штук в год

© Фото : Unsplash/Cara Beth BuieКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© Фото : Unsplash/Cara Beth Buie
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Правительство Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду заключило два соглашения с российскими птицефабриками, позволяющие расширить производство куриных яиц в регионе на 650 миллионов штук в год, сообщили региональные власти.
"Сегодня на экономическом форуме Александр Дрозденко (губернатор Ленобласти – ред.) заключил соглашение с АО "Птицефабрика Роскар" о строительстве в Выборгском районе масштабного комплекса по переработке и производству яиц. Компания инвестирует 7,1 миллиарда рублей в создание в 2024-2026 годах 16 птичников мощностью 2,9 миллионов голов, которые дадут до 500 миллионов яиц в год", – говорится в сообщении.
Власти Ленобласти также заключили с птицефабрикой "Синявинская имени 60-летия Союза ССР" соглашение, предусматривающее строительство цеха для содержания промышленной птицы и склада в Кировском районе. Мощность производства составит 150 миллионов куриных яиц в год.
"Ленинградская область и наши крупнейшие птицефабрики быстро и эффективно реагируют на те задачи, которые перед нами ставит президент. Зашла речь о росте цен на яйцо, о нехватке яйца: только что мы подписали соглашение с птицефабрикой "Синявинская" на увеличение производства на 150 миллионов штук яйца, а теперь — птицефабрика "Роскар" — уникальная, высокотехнологичная — подписывает с нами соглашение об увеличении производства на 500 миллионов штук яйца в год. То есть два соглашения дают плюс 650 миллионов штук яйца для страны", – сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
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яйцаРОССИЯЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬПМЭФ-2024
 
 
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