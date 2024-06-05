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Захарова указала на опасность ИИ, основанных на западных данных
Захарова указала на опасность ИИ, основанных на западных данных - 05.06.2024, ПРАЙМ
Захарова указала на опасность ИИ, основанных на западных данных
Разработки искусственного интеллекта (ИИ), основанные на западных исходных данных, будут давать необъективные результаты, заявила официальный представитель МИД... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:15+0300
2024-06-05T12:15+0300
2024-06-05T12:36+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Разработки искусственного интеллекта (ИИ), основанные на западных исходных данных, будут давать необъективные результаты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Особенно важно иметь свой, национальный потенциал в сфере искусственного интеллекта, поскольку воспитанные на западных исходных данных модели даже без стороннего вмешательства будут действовать в чуждой нам смысловой и идеологической парадигме", — подчеркнула дипломат.Она заметила, что результаты, полученные от таких ИИ, будут необъективными даже без внешнего вмешательства и еще более опасными, если в разработку "прошита злонамеренность".
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россия, мид, мария захарова, ии
РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, ИИ
Захарова указала на опасность ИИ, основанных на западных данных
Захарова: западные разработки в сфере ИИ будут выдавать предвзятые результаты
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Разработки искусственного интеллекта (ИИ), основанные на западных исходных данных, будут давать необъективные результаты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Особенно важно иметь свой, национальный потенциал в сфере искусственного интеллекта, поскольку воспитанные на западных исходных данных модели даже без стороннего вмешательства будут действовать в чуждой нам смысловой и идеологической парадигме", — подчеркнула дипломат.
Она заметила, что результаты, полученные от таких ИИ, будут необъективными даже без внешнего вмешательства и еще более опасными, если в разработку "прошита злонамеренность".
Захарова ответила на планы США помешать торговле России и Китая