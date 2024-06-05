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Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в России
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в России
Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T19:05+0300
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экономика
зарплата
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В марте по сравнению с февралем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 11,4%. На минувшей неделе Росстат сообщал, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте составила 87,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,6%. В докладе статистического ведомства также улучшены данные по динамике реальных зарплат в РФ в 2023 году. В соответствии с обновленными данными, реальные зарплаты в прошлом году выросли на 8,2% (предварительная оценка показывала рост на 7,8%). По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.
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зарплата, россия
Экономика, зарплата, РОССИЯ
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в России
Росстат: реальные зарплаты в России в марте выросли на 12,9 процента
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В марте по сравнению с февралем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 11,4%.
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На минувшей неделе Росстат сообщал, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте составила 87,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,6%.
В докладе статистического ведомства также улучшены данные по динамике реальных зарплат в РФ в 2023 году. В соответствии с обновленными данными, реальные зарплаты в прошлом году выросли на 8,2% (предварительная оценка показывала рост на 7,8%).
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.