https://1prime.ru/20240605/zarplaty-848869119.html

Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в России

Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в России - 05.06.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в России

Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:05+0300

2024-06-05T19:05+0300

2024-06-05T19:05+0300

экономика

зарплата

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В марте по сравнению с февралем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 11,4%. На минувшей неделе Росстат сообщал, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте составила 87,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,6%. В докладе статистического ведомства также улучшены данные по динамике реальных зарплат в РФ в 2023 году. В соответствии с обновленными данными, реальные зарплаты в прошлом году выросли на 8,2% (предварительная оценка показывала рост на 7,8%). По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.

https://1prime.ru/20240604/zarplaty-848808569.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

зарплата, россия