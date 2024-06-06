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"Аэрофлот" получит широкий спектр IT-решений от Astra Linux - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Аэрофлот" получит широкий спектр IT-решений от Astra Linux
"Аэрофлот" получит широкий спектр IT-решений от Astra Linux - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" получит широкий спектр IT-решений от Astra Linux
"Аэрофлот" в рамках ПМЭФ-2024 заключил соглашение о технологическом партнерстве с IT-компанией "Русбитех-Астра", разработчиком операционной системы Astra Linux, | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:28+0300
2024-06-06T15:28+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в рамках ПМЭФ-2024 заключил соглашение о технологическом партнерстве с IT-компанией "Русбитех-Астра", разработчиком операционной системы Astra Linux, говорится в сообщении авиакомпании. "Компании будут развивать технологическое партнерство на базе отечественной операционной системы Astra Linux. "Аэрофлот" станет первой компанией в российской гражданской авиации, которая будет использовать широкий спектр IT-продуктов на основе экосистемы Astra Linux", - сообщается в пресс-релизе. Сотрудничество "Аэрофлота" и "Русбитех-Астра" направлено на импортозамещение инфраструктурного программного обеспечения и IT-платформ авиакомпании. Это снизит риски неблагоприятной внешней конъюнктуры и повысит качество и технологичность IT-решений собственной разработки, сказано в пресс-релизе. "Русбитех-Астра" входит в группу компаний "Астра", разрабатывает и сопровождает операционную систему Astra Linux. ОС Astra Linux обеспечивает высокий уровень защиты информации и стабильную работу IT-инфраструктур. Сегодня система применятся в госучреждениях в сферах обороны, здравоохранения, науки и образования, финансов, ЖКХ, промышленности и торговли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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транспорт, it-сфера
Экономика, Транспорт, IT-сфера
15:28 06.06.2024
 
"Аэрофлот" получит широкий спектр IT-решений от Astra Linux

"Аэрофлот" станет авиакомпанией с широким спектром IT-решений от Astra Linux

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в рамках ПМЭФ-2024 заключил соглашение о технологическом партнерстве с IT-компанией "Русбитех-Астра", разработчиком операционной системы Astra Linux, говорится в сообщении авиакомпании.
"Компании будут развивать технологическое партнерство на базе отечественной операционной системы Astra Linux. "Аэрофлот" станет первой компанией в российской гражданской авиации, которая будет использовать широкий спектр IT-продуктов на основе экосистемы Astra Linux", - сообщается в пресс-релизе.
Сотрудничество "Аэрофлота" и "Русбитех-Астра" направлено на импортозамещение инфраструктурного программного обеспечения и IT-платформ авиакомпании. Это снизит риски неблагоприятной внешней конъюнктуры и повысит качество и технологичность IT-решений собственной разработки, сказано в пресс-релизе.
"Русбитех-Астра" входит в группу компаний "Астра", разрабатывает и сопровождает операционную систему Astra Linux. ОС Astra Linux обеспечивает высокий уровень защиты информации и стабильную работу IT-инфраструктур. Сегодня система применятся в госучреждениях в сферах обороны, здравоохранения, науки и образования, финансов, ЖКХ, промышленности и торговли.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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