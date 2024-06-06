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"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу
"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу
Москва может снабдить Африку оружием, чтобы Соединенным Штатам не достались ее ресурсы, сообщил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T23:20+0300
2024-06-06T23:20+0300
2024-06-06T23:20+0300
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Москва может снабдить Африку оружием, чтобы Соединенным Штатам не достались ее ресурсы, сообщил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube."Россия понимает, что идет мировая война. <…> Я думаю, она осознает, что Африканский континент — это ключевой пазл в плане США по завоеванию господства в мире, поскольку регион обладает ресурсами. Я думаю, что Россия начнет помогать африканцам, будет их перевооружать, чтобы они смогли защититься от американского империализма", — считает Никсон.Журналист указал, что в будущем Россия нацелиться на африканский континент и не позволит Белому дому организовывать там государственные перевороты.Ранее президент Владимир Путин отметил право российских властей ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину.По его мнению, действия по типу поставок Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность на планете.
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Политика, РОССИЯ, США, АФРИКА, вооружение
"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу
Никсон: Путин после предупреждения Западу может вооружить Африку против США
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ.
Москва может снабдить Африку оружием, чтобы Соединенным Штатам не достались ее ресурсы, сообщил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube
.
"Россия понимает, что идет мировая война. <…> Я думаю, она осознает, что Африканский континент — это ключевой пазл в плане США по завоеванию господства в мире, поскольку регион обладает ресурсами. Я думаю, что Россия начнет помогать африканцам, будет их перевооружать, чтобы они смогли защититься от американского империализма", — считает Никсон.
Журналист указал, что в будущем Россия нацелиться на африканский континент и не позволит Белому дому организовывать там государственные перевороты.
Россия обсудит отмену виз с рядом стран Африки и Ближнего Востока
Ранее президент Владимир Путин отметил право российских властей ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину.
По его мнению, действия по типу поставок Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность на планете.