https://1prime.ru/20240606/afrika-848936185.html

"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу

"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу

Москва может снабдить Африку оружием, чтобы Соединенным Штатам не достались ее ресурсы, сообщил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T23:20+0300

2024-06-06T23:20+0300

2024-06-06T23:20+0300

политика

россия

сша

африка

вооружение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675973_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_17efa8d788b54a0f115002a318f6c463.jpg

МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Москва может снабдить Африку оружием, чтобы Соединенным Штатам не достались ее ресурсы, сообщил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube."Россия понимает, что идет мировая война. <…> Я думаю, она осознает, что Африканский континент — это ключевой пазл в плане США по завоеванию господства в мире, поскольку регион обладает ресурсами. Я думаю, что Россия начнет помогать африканцам, будет их перевооружать, чтобы они смогли защититься от американского империализма", — считает Никсон.Журналист указал, что в будущем Россия нацелиться на африканский континент и не позволит Белому дому организовывать там государственные перевороты.Ранее президент Владимир Путин отметил право российских властей ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину.По его мнению, действия по типу поставок Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность на планете.

https://1prime.ru/20240605/vizy-848838764.html

сша

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, африка, вооружение