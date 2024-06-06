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Минпромторг потребовал ограничить права иностранного совладельца "Акрона"

Минпромторг потребовал ограничить права иностранного совладельца "Акрона" - 06.06.2024, ПРАЙМ

Минпромторг потребовал ограничить права иностранного совладельца "Акрона"

Министерство промышленности и торговли России просит арбитражный суд Московской области приостановить осуществление люксембургской Redbriсk Investments S.A.r.l. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:46+0300

2024-06-06T15:46+0300

2024-06-06T15:46+0300

экономика

суд

минпромторг

акрон

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России просит арбитражный суд Московской области приостановить осуществление люксембургской Redbriсk Investments S.A.r.l. корпоративных прав в АО "Акрон Групп", головной структуре группы "Акрон", крупного производителя минеральных удобрений. Как следует из опубликованного определения суда, рассмотрение заявления Минпромторга назначено на 13 июня. Суд привлек к делу АО "Акрон Групп", имеющее статус экономически значимой организации, Redbriсk Investments S.A.r.l. и АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". В августе в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Статус экономически значимой организации призван обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Правительство РФ в марте утвердило перечень из шести экономически значимых организаций. В него вошли АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг", основные владельцы Альфа-банка и "Альфастрахования" соответственно, ООО "Корпоративный центр ИКС 5", владеющее торговыми сетями "Перекресток", "Пятерочка", "Чижик" и другими, ООО "Городской супермаркет", головная компания продовольственного ритейлера "Азбука вкуса", ООО "Разрез Аршановский", занимающееся добычей угля в Хакассии, и АО "Акрон Групп". В отношении иностранных владельцев всех экономически значимых организаций, кроме АО "Акрон Групп", судом первой инстанции уже вынесены решения о приостановлении их корпоративных прав. Группа "Акрон" объединяет производство удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Собственники АО "Акрон Групп" в ЕГРЮЛ сейчас не указаны. "Коммерсант" в марте писал, что у компании Redbriсk Investments основного бенефициара "Акрона" Вячеслава Кантора – 34,16% акций группы.

https://1prime.ru/20240605/sud-848832936.html

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суд, минпромторг, акрон