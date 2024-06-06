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Активы, переданные в казну по решению судов, реализуют, заявил Силуанов - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Активы, переданные в казну по решению судов, реализуют, заявил Силуанов
Активы, переданные в казну по решению судов, реализуют, заявил Силуанов - 06.06.2024, ПРАЙМ
Активы, переданные в казну по решению судов, реализуют, заявил Силуанов
Активы, переданные в казну РФ по решениям судов, планируется реализовывать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:03+0300
2024-06-06T10:58+0300
суд
антон силуанов
макфа
активы
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Активы, переданные в казну РФ по решениям судов, планируется реализовывать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024.Модератор сессии глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в рамках темы об инвестициях в экономике поднял вопрос о доверии и привлечении частных инвестиций в свете дел по "Макфе" и Соликамскому магниевому заводу. Так, Макаров задал участникам дискуссии вопрос об обращении в доход государства имущества группы "Макфа" по решению суда: "Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны?""С точки зрения бюджета я могу ответить. Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Таки задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять. Нам не нужна такая государственная экономика", - сказал Силуанов.Иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы" был удовлетворен судом 8 мая. По Соликамскому магниевому заводу суд также по иску ГП истребовал у четырех крупных акционеров в госсобственность 89,4% акций еще в 2022 году, а в марте текущего года Арбитражный суд Пермского края изъял в пользу государства акции СМЗ у более 2 тысяч миноритариев.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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суд, антон силуанов, макфа, активы, пмэф-2024
суд, Антон Силуанов, Макфа, активы, ПМЭФ-2024
10:03 06.06.2024 (обновлено: 10:58 06.06.2024)
 
Активы, переданные в казну по решению судов, реализуют, заявил Силуанов

Силуанов: активы, переданные в российскую казну по решениям судов, будут реализованы

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Активы, переданные в казну РФ по решениям судов, планируется реализовывать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024.
Модератор сессии глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в рамках темы об инвестициях в экономике поднял вопрос о доверии и привлечении частных инвестиций в свете дел по "Макфе" и Соликамскому магниевому заводу. Так, Макаров задал участникам дискуссии вопрос об обращении в доход государства имущества группы "Макфа" по решению суда: "Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны?"
"С точки зрения бюджета я могу ответить. Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Таки задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять. Нам не нужна такая государственная экономика", - сказал Силуанов.
Иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы" был удовлетворен судом 8 мая. По Соликамскому магниевому заводу суд также по иску ГП истребовал у четырех крупных акционеров в госсобственность 89,4% акций еще в 2022 году, а в марте текущего года Арбитражный суд Пермского края изъял в пользу государства акции СМЗ у более 2 тысяч миноритариев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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судАнтон СилуановМакфаактивыПМЭФ-2024
 
 
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