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Активы, переданные в казну по решению судов, реализуют, заявил Силуанов

Активы, переданные в казну по решению судов, реализуют, заявил Силуанов - 06.06.2024, ПРАЙМ

Активы, переданные в казну по решению судов, реализуют, заявил Силуанов

Активы, переданные в казну РФ по решениям судов, планируется реализовывать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024. | 06.06.2024, ПРАЙМ

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суд

антон силуанов

макфа

активы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Активы, переданные в казну РФ по решениям судов, планируется реализовывать, заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2024.Модератор сессии глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в рамках темы об инвестициях в экономике поднял вопрос о доверии и привлечении частных инвестиций в свете дел по "Макфе" и Соликамскому магниевому заводу. Так, Макаров задал участникам дискуссии вопрос об обращении в доход государства имущества группы "Макфа" по решению суда: "Я правильно понимаю, что мы будем производить государственные макароны?""С точки зрения бюджета я могу ответить. Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Таки задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять. Нам не нужна такая государственная экономика", - сказал Силуанов.Иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества "Макфы" был удовлетворен судом 8 мая. По Соликамскому магниевому заводу суд также по иску ГП истребовал у четырех крупных акционеров в госсобственность 89,4% акций еще в 2022 году, а в марте текущего года Арбитражный суд Пермского края изъял в пользу государства акции СМЗ у более 2 тысяч миноритариев.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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суд, антон силуанов, макфа, активы, пмэф-2024