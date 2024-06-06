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Консенсуса по российским активам в G7 пока нет, заявил Белый дом

Консенсуса по российским активам в G7 пока нет, заявил Белый дом - 06.06.2024, ПРАЙМ

Консенсуса по российским активам в G7 пока нет, заявил Белый дом

Страны "Большой семерки" пока не достигли консенсуса по использованию заблокированных российских активов. Об этом рассказал заместитель советника президента США | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:18+0300

2024-06-06T17:18+0300

2024-06-06T17:19+0300

сша

g7

замороженные российские активы

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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" пока не достигли консенсуса по использованию заблокированных российских активов. Об этом рассказал заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Чиновник выступал на мероприятии Центра новой американской безопасности."Есть предложение для рассмотрения лидерами G7, в рамках которого 50 миллиардов долларов могут быть мобилизованы для Украины сейчас, с учетом "красных линий" всех делегаций и с уважением закона, принуждающее Россию платить, а не наших налогоплательщиков", - напомнил Сингх.По его словам, сделку достигли, однако консенсуса среди государств-членов "Группы семи" пока нет.

https://1prime.ru/20240604/izyatie-848820871.html

сша

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сша, g7, замороженные российские активы