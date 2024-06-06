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Консенсуса по российским активам в G7 пока нет, заявил Белый дом - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Консенсуса по российским активам в G7 пока нет, заявил Белый дом
Консенсуса по российским активам в G7 пока нет, заявил Белый дом - 06.06.2024, ПРАЙМ
Консенсуса по российским активам в G7 пока нет, заявил Белый дом
Страны "Большой семерки" пока не достигли консенсуса по использованию заблокированных российских активов. Об этом рассказал заместитель советника президента США | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:18+0300
2024-06-06T17:19+0300
сша
g7
замороженные российские активы
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" пока не достигли консенсуса по использованию заблокированных российских активов. Об этом рассказал заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Чиновник выступал на мероприятии Центра новой американской безопасности."Есть предложение для рассмотрения лидерами G7, в рамках которого 50 миллиардов долларов могут быть мобилизованы для Украины сейчас, с учетом "красных линий" всех делегаций и с уважением закона, принуждающее Россию платить, а не наших налогоплательщиков", - напомнил Сингх.По его словам, сделку достигли, однако консенсуса среди государств-членов "Группы семи" пока нет.
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сша
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сша, g7, замороженные российские активы
США, G7, замороженные российские активы
17:18 06.06.2024 (обновлено: 17:19 06.06.2024)
 
Консенсуса по российским активам в G7 пока нет, заявил Белый дом

Белый дом: консенсуса по замороженным российским активам в G7 пока нет

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" пока не достигли консенсуса по использованию заблокированных российских активов. Об этом рассказал заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
Чиновник выступал на мероприятии Центра новой американской безопасности.
"Есть предложение для рассмотрения лидерами G7, в рамках которого 50 миллиардов долларов могут быть мобилизованы для Украины сейчас, с учетом "красных линий" всех делегаций и с уважением закона, принуждающее Россию платить, а не наших налогоплательщиков", - напомнил Сингх.
По его словам, сделку достигли, однако консенсуса среди государств-членов "Группы семи" пока нет.
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