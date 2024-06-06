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Мурашко рассказал об уровне потребления алкоголя в России - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Мурашко рассказал об уровне потребления алкоголя в России
Мурашко рассказал об уровне потребления алкоголя в России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Мурашко рассказал об уровне потребления алкоголя в России
Снижения потребления алкоголя в первые месяцы этого года в России пока не отмечается, для повышения приверженности населения к здоровому образу жизни нужен... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T06:01+0300
2024-06-06T06:02+0300
михаил мурашко
алкоголь
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Снижения потребления алкоголя в первые месяцы этого года в России пока не отмечается, для повышения приверженности населения к здоровому образу жизни нужен системный подход, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В этом году пока по потреблению алкоголя снижения не отмечаем, в первые месяцы этого года",- сказал Мурашко. Он отметил, что для снижения потребления алкоголя нужен системный подход, который в целом повышает приверженность населения к здоровому образу жизни. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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михаил мурашко, алкоголь
Михаил Мурашко, алкоголь
06:01 06.06.2024 (обновлено: 06:02 06.06.2024)
 
Мурашко рассказал об уровне потребления алкоголя в России

Мурашко: в 2024 году снижения потребления алкоголя в России пока не отмечается

© CC BY 2.0 / Nicolee CamachoБокалы с портвейном
Бокалы с портвейном - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© CC BY 2.0 / Nicolee Camacho
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Снижения потребления алкоголя в первые месяцы этого года в России пока не отмечается, для повышения приверженности населения к здоровому образу жизни нужен системный подход, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В этом году пока по потреблению алкоголя снижения не отмечаем, в первые месяцы этого года",- сказал Мурашко.
Он отметил, что для снижения потребления алкоголя нужен системный подход, который в целом повышает приверженность населения к здоровому образу жизни.
Магазин Duty Free в московском аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
Россиянам могут ограничить продажу алкоголя в duty free
30 мая, 12:07
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
Михаил Мурашкоалкоголь
 
 
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