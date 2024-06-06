Дорога открыта: рынок может подняться - 06.06.2024, ПРАЙМ
Дорога открыта: рынок может подняться
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Южной Кореи, ведущие площадки прибавляют в... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:40+0300
2024-06-06T09:40+0300
2024-06-06T09:40+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Южной Кореи, ведущие площадки прибавляют в пределах 1%. Исключение составляет рынок Китая, отступающий на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после значимого роста днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия среды. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вчера перешел к коррекционному росту. Сегодня данная тенденция продолжается, в результате чего он поднимается на 0,4%, торгуясь в районе 78,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим заседание ЕЦБ, на котором регулятор может снизить ставку на 25 б.п. Данное решение уже заложено в котировки активов, а основное внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях, ему сопутствующих, в которых участники торгов будут искать указания на дальнейшие шаги регулятора в рамках ДКП. Также отметим публикацию данных по объему производственных заказов в Германии, индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании и заявкам на пособия по безработице в США.По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,8%, закончив сессию в районе 3212 пунктов. Сегодня на страте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 3 270 пунктов, который выступает максимумом прошлого года. Тестирование данного уровня снизу выглядит логично, а разворот под ним подтвердит закрепление рынка в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов, что, на наш взгляд, является базовым сценарием. Отметим, что в рамках негативного сценария российский рынок может уйти под нижнюю границу данного коридора, в результате чего ему будет открыта дорога в район 2 770 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск изменения котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 88,7, 96,5 и 12,2 рубля соответственно. В рамках сессии не ожидаем существенного смещения позиций национальной валюты. Частично это может быть обусловлено тем, что участники торгов возьмут паузу в пересмотре валютных позиций в преддверии завтрашнего заседаний российского Центробанка. При этом в среднесрочной перспективе видим риски ослабления рубля, что может привести к возвращению пары доллар/рубль в нижнюю половину диапазона 90 – 95 рублей.
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Южной Кореи, ведущие площадки прибавляют в пределах 1%. Исключение составляет рынок Китая, отступающий на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после значимого роста днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия среды. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вчера перешел к коррекционному росту. Сегодня данная тенденция продолжается, в результате чего он поднимается на 0,4%, торгуясь в районе 78,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим заседание ЕЦБ, на котором регулятор может снизить ставку на 25 б.п. Данное решение уже заложено в котировки активов, а основное внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях, ему сопутствующих, в которых участники торгов будут искать указания на дальнейшие шаги регулятора в рамках ДКП. Также отметим публикацию данных по объему производственных заказов в Германии, индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании и заявкам на пособия по безработице в США.
По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,8%, закончив сессию в районе 3212 пунктов. Сегодня на страте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 3 270 пунктов, который выступает максимумом прошлого года. Тестирование данного уровня снизу выглядит логично, а разворот под ним подтвердит закрепление рынка в диапазоне 3 000 – 3 270 пунктов, что, на наш взгляд, является базовым сценарием. Отметим, что в рамках негативного сценария российский рынок может уйти под нижнюю границу данного коридора, в результате чего ему будет открыта дорога в район 2 770 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск изменения котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 88,7, 96,5 и 12,2 рубля соответственно. В рамках сессии не ожидаем существенного смещения позиций национальной валюты. Частично это может быть обусловлено тем, что участники торгов возьмут паузу в пересмотре валютных позиций в преддверии завтрашнего заседаний российского Центробанка. При этом в среднесрочной перспективе видим риски ослабления рубля, что может привести к возвращению пары доллар/рубль в нижнюю половину диапазона 90 – 95 рублей.
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