Отскок забуксовал

Индекс Мосбиржи со дна сделал высокий отскок: минимум на днях был у 3088 п., а на максимуме среды уже 3237 п., или почти +5%. Идея технической стабилизации на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:51+0300
2024-06-06T09:51+0300
2024-06-06T09:51+0300
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи со дна сделал высокий отскок: минимум на днях был у 3088 п., а на максимуме среды уже 3237 п., или почти +5%. Идея технической стабилизации на фоне экстремальной перепроданности акций после майского обвала оправдалась. Но дальше вверх не пошли, и вновь откат индекса под 3200 п.Панику удалось сбить, но чтобы двигаться рынку еще выше, нужны уже веские фундаментальные доводы, а не только техническая перепроданность. Участники рынка возлагают надежды на корпоративный позитив с ПМЭФ и умеренную жесткость на пятничном заседании ЦБ. Мы даже не исключаем сохранение действующей ключевой ставки 16%, если так — индекс Мосбиржи быстро рванет с первым ориентиром на 3300 п. А с ПМЭФ могут быть и новости по китайским энергетическим проектам Газпрома.Сильнее рынка вчера были акции Мечела (+4,8%). Но это пока лишь отскок после тотального падения с пика года на 50%. Есть вариант дальнейшего локального подъема, но он ограничен уровнем 240 руб. за бумагу. Слабее рынка были акции Сегежи (-4%). Позавчера они рванули вверх на +10%, но это были лишь спекуляции на фоне закрытия шортов. Фундаментально там все сложно, и активным трейдерам там можно работать лишь короткими перебежками.А рубль продолжает демонстрировать силу — инвалюты вновь на минимумах весны: доллар был у 88,4, евро по 96, а юань — 12,18. На фоне валютных барьеров и очередного увеличения продажи ЦБ валюты по бюджетному механизму ждать девальвации даже странно. Но локальные отскоки инвалют еще возможны — после пятничного ЦБ для доллара есть вариант вернуться на 90.
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи со дна сделал высокий отскок: минимум на днях был у 3088 п., а на максимуме среды уже 3237 п., или почти +5%. Идея технической стабилизации на фоне экстремальной перепроданности акций после майского обвала оправдалась. Но дальше вверх не пошли, и вновь откат индекса под 3200 п.
Панику удалось сбить, но чтобы двигаться рынку еще выше, нужны уже веские фундаментальные доводы, а не только техническая перепроданность. Участники рынка возлагают надежды на корпоративный позитив с ПМЭФ и умеренную жесткость на пятничном заседании ЦБ. Мы даже не исключаем сохранение действующей ключевой ставки 16%, если так — индекс Мосбиржи быстро рванет с первым ориентиром на 3300 п. А с ПМЭФ могут быть и новости по китайским энергетическим проектам Газпрома.
Сильнее рынка вчера были акции Мечела (+4,8%). Но это пока лишь отскок после тотального падения с пика года на 50%. Есть вариант дальнейшего локального подъема, но он ограничен уровнем 240 руб. за бумагу. Слабее рынка были акции Сегежи (-4%). Позавчера они рванули вверх на +10%, но это были лишь спекуляции на фоне закрытия шортов. Фундаментально там все сложно, и активным трейдерам там можно работать лишь короткими перебежками.
А рубль продолжает демонстрировать силу — инвалюты вновь на минимумах весны: доллар был у 88,4, евро по 96, а юань — 12,18. На фоне валютных барьеров и очередного увеличения продажи ЦБ валюты по бюджетному механизму ждать девальвации даже странно. Но локальные отскоки инвалют еще возможны — после пятничного ЦБ для доллара есть вариант вернуться на 90.
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