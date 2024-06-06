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Орешкин назвал армию залогом успешной экономики - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Орешкин назвал армию залогом успешной экономики
Орешкин назвал армию залогом успешной экономики - 06.06.2024, ПРАЙМ
Орешкин назвал армию залогом успешной экономики
Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, считает замглавы Администрации президента России Максим Орешкин. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:34+0300
2024-06-06T10:23+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, считает замглавы Администрации президента России Максим Орешкин."Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет, это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает", - сказал Орешкин, выступая на сессии Петербургского экономического форума.Он добавил, что также государственный суверенитет невозможен без экономического суверенитета.На сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" он назвал среди задач на ближайшие шесть лет обеспечение суверенитета на трех уровнях: государственном, культурно-ценностном и экономическом."С точки зрения государства, конечно, ключевая и задача в ближайшие шесть лет - это модернизация наших вооружённых сил, с учетом опыта специальной военной операции, с учетом новых технологических решений, с учетом изменения системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача", - отметил Орешкин."Культурно-ценностный уровень – это все, что связано с воспитанием, с развитием культуры, школа, другие институты, которые на это влияют. И третье - это экономический суверенитет, три ключевых элемента: технологии, кадры, финансы", - добавил он."Поэтому обеспечение суверенитета по каждой этой позиции - три ключевых задачи на предстоящие шесть лет", - подчеркнул Орешкин.
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россия
Экономика, РОССИЯ
09:34 06.06.2024 (обновлено: 10:23 06.06.2024)
 
Орешкин назвал армию залогом успешной экономики

Орешкин: никакой успешной экономики без успешной армии не бывает

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Сессия. Новые реалии нового мира: игра без правил
ПМЭФ-2022. Сессия. Новые реалии нового мира: игра без правил - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, считает замглавы Администрации президента России Максим Орешкин.
"Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет, это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает", - сказал Орешкин, выступая на сессии Петербургского экономического форума.
Он добавил, что также государственный суверенитет невозможен без экономического суверенитета.
На сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" он назвал среди задач на ближайшие шесть лет обеспечение суверенитета на трех уровнях: государственном, культурно-ценностном и экономическом.
"С точки зрения государства, конечно, ключевая и задача в ближайшие шесть лет - это модернизация наших вооружённых сил, с учетом опыта специальной военной операции, с учетом новых технологических решений, с учетом изменения системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача", - отметил Орешкин.
"Культурно-ценностный уровень – это все, что связано с воспитанием, с развитием культуры, школа, другие институты, которые на это влияют. И третье - это экономический суверенитет, три ключевых элемента: технологии, кадры, финансы", - добавил он.
"Поэтому обеспечение суверенитета по каждой этой позиции - три ключевых задачи на предстоящие шесть лет", - подчеркнул Орешкин.
 
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