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Орешкин назвал армию залогом успешной экономики

Орешкин назвал армию залогом успешной экономики - 06.06.2024, ПРАЙМ

Орешкин назвал армию залогом успешной экономики

Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, считает замглавы Администрации президента России Максим Орешкин. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:34+0300

2024-06-06T09:34+0300

2024-06-06T10:23+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, считает замглавы Администрации президента России Максим Орешкин."Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет, это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает", - сказал Орешкин, выступая на сессии Петербургского экономического форума.Он добавил, что также государственный суверенитет невозможен без экономического суверенитета.На сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" он назвал среди задач на ближайшие шесть лет обеспечение суверенитета на трех уровнях: государственном, культурно-ценностном и экономическом."С точки зрения государства, конечно, ключевая и задача в ближайшие шесть лет - это модернизация наших вооружённых сил, с учетом опыта специальной военной операции, с учетом новых технологических решений, с учетом изменения системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача", - отметил Орешкин."Культурно-ценностный уровень – это все, что связано с воспитанием, с развитием культуры, школа, другие институты, которые на это влияют. И третье - это экономический суверенитет, три ключевых элемента: технологии, кадры, финансы", - добавил он."Поэтому обеспечение суверенитета по каждой этой позиции - три ключевых задачи на предстоящие шесть лет", - подчеркнул Орешкин.

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