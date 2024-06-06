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В Кемерово столкнулись два трамвая
В Кемерово столкнулись два трамвая - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Кемерово столкнулись два трамвая
В Кемерово столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали около 30 человек, им оказывается медпомощь, передает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T07:07+0300
2024-06-06T07:07+0300
2024-06-06T07:16+0300
происшествия
кемерово
авария
пострадавшие
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. В Кемерово столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали около 30 человек, им оказывается медпомощь, передает пресс-служба СУСК по Кемеровской области."По данному факту, - говорится в сообщении, - в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)". Для установления обстоятельств аварии и проведения следственных действий на место выехала следственно-оперативная группа. По сообщению региональной прокуратуры, на место ЧП выехал первый зампрокурора области Игорь Донгаузер.В сообщении прокуратуры, в частности, указывается: "По данному факту прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров транспортом". Вместе с тем прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбужденного по факту.
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кемерово, авария, пострадавшие
Происшествия, КЕМЕРОВО, авария, пострадавшие
В Кемерово столкнулись два трамвая
СК: из-за столкновения двух трамваев в Кемерово пострадали около 30 человек
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. В Кемерово столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали около 30 человек, им оказывается медпомощь, передает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
"По данному факту, - говорится в сообщении, - в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)".
Для установления обстоятельств аварии и проведения следственных действий на место выехала следственно-оперативная группа.
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По сообщению региональной прокуратуры, на место ЧП выехал первый зампрокурора области Игорь Донгаузер.
В сообщении прокуратуры, в частности, указывается: "По данному факту прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров транспортом".
Вместе с тем прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбужденного по факту.