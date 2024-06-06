Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кемерово столкнулись два трамвая - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240606/avariya-848882721.html
В Кемерово столкнулись два трамвая
В Кемерово столкнулись два трамвая - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Кемерово столкнулись два трамвая
В Кемерово столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали около 30 человек, им оказывается медпомощь, передает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T07:07+0300
2024-06-06T07:16+0300
происшествия
кемерово
авария
пострадавшие
https://cdnn.1prime.ru/img/83509/52/835095238_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_609d30cbf97e2a370bebc599b23d5c12.jpg
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. В Кемерово столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали около 30 человек, им оказывается медпомощь, передает пресс-служба СУСК по Кемеровской области."По данному факту, - говорится в сообщении, - в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)". Для установления обстоятельств аварии и проведения следственных действий на место выехала следственно-оперативная группа. По сообщению региональной прокуратуры, на место ЧП выехал первый зампрокурора области Игорь Донгаузер.В сообщении прокуратуры, в частности, указывается: "По данному факту прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров транспортом". Вместе с тем прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбужденного по факту.
https://1prime.ru/20240515/ssha-848218098.html
кемерово
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83509/52/835095238_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_6a687cfef54ef1d7462ad79d6bfd5577.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кемерово, авария, пострадавшие
Происшествия, КЕМЕРОВО, авария, пострадавшие
07:07 06.06.2024 (обновлено: 07:16 06.06.2024)
 
В Кемерово столкнулись два трамвая

СК: из-за столкновения двух трамваев в Кемерово пострадали около 30 человек

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкТрамвайное депо имени Апакова, старейшее московское депо.
Трамвайное депо имени Апакова, старейшее московское депо. - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. В Кемерово столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали около 30 человек, им оказывается медпомощь, передает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
"По данному факту, - говорится в сообщении, - в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)".
Для установления обстоятельств аварии и проведения следственных действий на место выехала следственно-оперативная группа.
Дорога в Хьюстоне, штат Техас. - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
В американском штате Техас баржа столкнулась с мостом
15 мая, 22:40
По сообщению региональной прокуратуры, на место ЧП выехал первый зампрокурора области Игорь Донгаузер.
В сообщении прокуратуры, в частности, указывается: "По данному факту прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров транспортом".
Вместе с тем прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбужденного по факту.
 
ПроисшествияКЕМЕРОВОаварияпострадавшие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала