https://1prime.ru/20240606/avariya-848882721.html

В Кемерово столкнулись два трамвая

В Кемерово столкнулись два трамвая - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Кемерово столкнулись два трамвая

В Кемерово столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали около 30 человек, им оказывается медпомощь, передает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T07:07+0300

2024-06-06T07:07+0300

2024-06-06T07:16+0300

происшествия

кемерово

авария

пострадавшие

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. В Кемерово столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали около 30 человек, им оказывается медпомощь, передает пресс-служба СУСК по Кемеровской области."По данному факту, - говорится в сообщении, - в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)". Для установления обстоятельств аварии и проведения следственных действий на место выехала следственно-оперативная группа. По сообщению региональной прокуратуры, на место ЧП выехал первый зампрокурора области Игорь Донгаузер.В сообщении прокуратуры, в частности, указывается: "По данному факту прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров транспортом". Вместе с тем прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбужденного по факту.

https://1prime.ru/20240515/ssha-848218098.html

кемерово

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кемерово, авария, пострадавшие