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В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС
В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС
Россия заинтересована в дальнейшем расширении авиасообщения со странами-участницами БРИКС, сказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:43+0300
2024-06-06T14:43+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Россия заинтересована в дальнейшем расширении авиасообщения со странами-участницами БРИКС, сказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров транспорта стран БРИКС на ПМЭФ. "Российская сторона заинтересована в дальнейшем расширении географии полетов в рамках БРИКС и налаживанию сотрудничества в области воздушного транспорта", - сказал он. Старовойт отметил, что наблюдается рост количества перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями в Египет, Индию, Иран и ОАЭ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пмэф-2024, авиасообщение, воздушный транспорт, брикс
Экономика, ПМЭФ-2024, авиасообщение, Воздушный транспорт, БРИКС
В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС
Минтранс: Россия заинтересована в расширении авиасообщения со странами БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Россия заинтересована в дальнейшем расширении авиасообщения со странами-участницами БРИКС, сказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров транспорта стран БРИКС на ПМЭФ.
"Российская сторона заинтересована в дальнейшем расширении географии полетов в рамках БРИКС и налаживанию сотрудничества в области воздушного транспорта", - сказал он.
Старовойт отметил, что наблюдается рост количества перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями в Египет, Индию, Иран и ОАЭ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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