https://1prime.ru/20240606/aviasoobschenie-848914130.html

В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС

В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС

Россия заинтересована в дальнейшем расширении авиасообщения со странами-участницами БРИКС, сказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:43+0300

2024-06-06T14:43+0300

2024-06-06T14:43+0300

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брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Россия заинтересована в дальнейшем расширении авиасообщения со странами-участницами БРИКС, сказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров транспорта стран БРИКС на ПМЭФ. "Российская сторона заинтересована в дальнейшем расширении географии полетов в рамках БРИКС и налаживанию сотрудничества в области воздушного транспорта", - сказал он. Старовойт отметил, что наблюдается рост количества перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями в Египет, Индию, Иран и ОАЭ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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пмэф-2024, авиасообщение, воздушный транспорт, брикс