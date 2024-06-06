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В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС
В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС
Россия заинтересована в дальнейшем расширении авиасообщения со странами-участницами БРИКС, сказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:43+0300
2024-06-06T14:43+0300
экономика
пмэф-2024
авиасообщение
воздушный транспорт
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Россия заинтересована в дальнейшем расширении авиасообщения со странами-участницами БРИКС, сказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров транспорта стран БРИКС на ПМЭФ. "Российская сторона заинтересована в дальнейшем расширении географии полетов в рамках БРИКС и налаживанию сотрудничества в области воздушного транспорта", - сказал он. Старовойт отметил, что наблюдается рост количества перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями в Египет, Индию, Иран и ОАЭ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пмэф-2024, авиасообщение, воздушный транспорт, брикс
Экономика, ПМЭФ-2024, авиасообщение, Воздушный транспорт, БРИКС
14:43 06.06.2024
 
В Минтрансе заявили о желании развивать авиасообщение в пределах БРИКС

Минтранс: Россия заинтересована в расширении авиасообщения со странами БРИКС

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Россия заинтересована в дальнейшем расширении авиасообщения со странами-участницами БРИКС, сказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках встречи министров транспорта стран БРИКС на ПМЭФ.
"Российская сторона заинтересована в дальнейшем расширении географии полетов в рамках БРИКС и налаживанию сотрудничества в области воздушного транспорта", - сказал он.
Старовойт отметил, что наблюдается рост количества перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями в Египет, Индию, Иран и ОАЭ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ЭкономикаПМЭФ-2024авиасообщениеВоздушный транспортБРИКС
 
 
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