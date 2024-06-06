https://1prime.ru/20240606/aziya-848919033.html

Это фиаско. Попытка Зеленского получить поддержку в Азии провалилась

Это фиаско. Попытка Зеленского получить поддержку в Азии провалилась - 06.06.2024, ПРАЙМ

Это фиаско. Попытка Зеленского получить поддержку в Азии провалилась

В ходе своей поездки в Сингапур Зеленский попытался привлечь внимание азиатского региона к Украине, но его попытки оказались неудачными, сообщил Вloomberg. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:47+0300

2024-06-06T15:47+0300

2024-06-06T15:53+0300

политика

азия

владимир зеленский

поддержка украины

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. В ходе своей поездки в Сингапур Зеленский попытался привлечь внимание азиатского региона к Украине, но его попытки оказались неудачными, сообщил Вloomberg.Отмечается, что Зеленский хотел протолкнуть идею о том, что Азии нужно присоединиться к Украине, которая борется за демократию против автократии. По мнению авторов материала, данный замысел был обречен с самого начала и проблема состоит в том, что Зеленский слишком поздно осознал необходимость азиатской помощи. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВloomberg указал, что самым важным игроком во всем этом является Китай. Зеленский, вторя заявлениям администрации Белого дома США, утверждает, что Пекин поставляет Москве боевую технику для специальной военной операции. Но такие заявления вряд ли расположат к Киеву государства Азии, так как большинство из них зависит от Китая в построении их экономического будущего, сообщает агентство.Авторы материала указали, что Зеленскому было бы лучше акцентировать внимание на идее неприкосновенности границ, так как данный посыл хорошо понимают небольшие государства региона типа Филиппин, Сингапура и Восточного Тимора. Ведь эти государства, согласившиеся участвовать в мирной конференции в Швейцарии, намеченной на 15-16 июня, находятся в наибольшей опасности со стороны крупной страны, способной создать угрозу территориальной целостности.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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азия, владимир зеленский, поддержка украины