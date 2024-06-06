Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не все банки "контролируются под лупой", заявил глава Альфа-банка - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/bank-848905578.html
Не все банки "контролируются под лупой", заявил глава Альфа-банка
Не все банки "контролируются под лупой", заявил глава Альфа-банка - 06.06.2024, ПРАЙМ
Не все банки "контролируются под лупой", заявил глава Альфа-банка
Сравнительно невысокое внимание к регулированию некоторых банков по сравнению с системно значимыми, которые буквально "контролируются под лупой", создает риски... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:43+0300
2024-06-06T12:43+0300
экономика
альфа-банк
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/67/842866796_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_3fd021c5ce0d6c98394af037c4435304.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Сравнительно невысокое внимание к регулированию некоторых банков по сравнению с системно значимыми, которые буквально "контролируются под лупой", создает риски для всей системы и несправедливую конкуренцию, заявил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на сессии ПМЭФ, и выразил уверенность, что такой регуляторный арбитраж скоро уйдет. "Регуляторный арбитраж, когда системно значимые банки контролируются под лупой, а банки, у которых десятки миллионов клиентов, но они не являются системно значимыми, пока не контролируются, создают риски для всей системы. Я уверен, что этот регуляторный арбитраж уйдет в ближайшее время", - сказал Верхошинский. "Регуляторный арбитраж создает несправедливую конкуренцию. Не буду избегать имен, скажу, "Ozon банк" - мы исследование провели, 83% клиентов хотят идти в "Ozon банк", потому что там скидка. Чистой воды ценовая дискриминация. Да, конечно, платите карточками любого банка, но по карте "Ozon банк" вам большая скидка. Справедливо это или нет? Сложно сказать. Мне кажется, если не букве, то духу закона о защите конкуренции это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем", - пояснил он. По словам Верхошинского, такая модель работы ведет к убыткам. "В реальном секторе экономики, если есть убыточное предприятие, а при нем кэптивный банк, то ЦБ этот кэптивный банк закроет. Почему в цифровой экономике по-другому, я не понимаю", - добавил глава Альфа-банка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/67/842866796_492:0:3221:2047_1920x0_80_0_0_44cd0b835e9981d34145f9458787c1ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
альфа-банк, банки
Экономика, Альфа-банк, Банки
12:43 06.06.2024
 
Не все банки "контролируются под лупой", заявил глава Альфа-банка

Глава Альфа-банка Верхошинский: не все банки "контролируются под лупой"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска офиса "Альфа-банка"
Вывеска офиса Альфа-банка - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Сравнительно невысокое внимание к регулированию некоторых банков по сравнению с системно значимыми, которые буквально "контролируются под лупой", создает риски для всей системы и несправедливую конкуренцию, заявил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на сессии ПМЭФ, и выразил уверенность, что такой регуляторный арбитраж скоро уйдет.
"Регуляторный арбитраж, когда системно значимые банки контролируются под лупой, а банки, у которых десятки миллионов клиентов, но они не являются системно значимыми, пока не контролируются, создают риски для всей системы. Я уверен, что этот регуляторный арбитраж уйдет в ближайшее время", - сказал Верхошинский.
"Регуляторный арбитраж создает несправедливую конкуренцию. Не буду избегать имен, скажу, "Ozon банк" - мы исследование провели, 83% клиентов хотят идти в "Ozon банк", потому что там скидка. Чистой воды ценовая дискриминация. Да, конечно, платите карточками любого банка, но по карте "Ozon банк" вам большая скидка. Справедливо это или нет? Сложно сказать. Мне кажется, если не букве, то духу закона о защите конкуренции это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем", - пояснил он.
По словам Верхошинского, такая модель работы ведет к убыткам. "В реальном секторе экономики, если есть убыточное предприятие, а при нем кэптивный банк, то ЦБ этот кэптивный банк закроет. Почему в цифровой экономике по-другому, я не понимаю", - добавил глава Альфа-банка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаАльфа-банкБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала