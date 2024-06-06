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Не все банки "контролируются под лупой", заявил глава Альфа-банка

Не все банки "контролируются под лупой", заявил глава Альфа-банка - 06.06.2024, ПРАЙМ

Не все банки "контролируются под лупой", заявил глава Альфа-банка

Сравнительно невысокое внимание к регулированию некоторых банков по сравнению с системно значимыми, которые буквально "контролируются под лупой", создает риски... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:43+0300

2024-06-06T12:43+0300

2024-06-06T12:43+0300

экономика

альфа-банк

банки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Сравнительно невысокое внимание к регулированию некоторых банков по сравнению с системно значимыми, которые буквально "контролируются под лупой", создает риски для всей системы и несправедливую конкуренцию, заявил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на сессии ПМЭФ, и выразил уверенность, что такой регуляторный арбитраж скоро уйдет. "Регуляторный арбитраж, когда системно значимые банки контролируются под лупой, а банки, у которых десятки миллионов клиентов, но они не являются системно значимыми, пока не контролируются, создают риски для всей системы. Я уверен, что этот регуляторный арбитраж уйдет в ближайшее время", - сказал Верхошинский. "Регуляторный арбитраж создает несправедливую конкуренцию. Не буду избегать имен, скажу, "Ozon банк" - мы исследование провели, 83% клиентов хотят идти в "Ozon банк", потому что там скидка. Чистой воды ценовая дискриминация. Да, конечно, платите карточками любого банка, но по карте "Ozon банк" вам большая скидка. Справедливо это или нет? Сложно сказать. Мне кажется, если не букве, то духу закона о защите конкуренции это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем", - пояснил он. По словам Верхошинского, такая модель работы ведет к убыткам. "В реальном секторе экономики, если есть убыточное предприятие, а при нем кэптивный банк, то ЦБ этот кэптивный банк закроет. Почему в цифровой экономике по-другому, я не понимаю", - добавил глава Альфа-банка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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альфа-банк, банки