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ЦБ нарастит число участников-физлиц в пилоте по цифровому рублю

ЦБ нарастит число участников-физлиц в пилоте по цифровому рублю - 06.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ нарастит число участников-физлиц в пилоте по цифровому рублю

ЦБ в ближайший месяц расширит пилот по цифровому рублю, увеличив число участников-физлиц в несколько десятков раз, заявила первый зампред Банка России Ольга... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:25+0300

2024-06-06T16:25+0300

2024-06-06T16:25+0300

банк россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ЦБ в ближайший месяц расширит пилот по цифровому рублю, увеличив число участников-физлиц в несколько десятков раз, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ПМЭФ. "Мы в ближайший месяц расширяем пилот по цифровому рублю, мы увеличиваем количество физических лиц в несколько десятков раз", - сказала она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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