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Названы крупнейшие российские банки по объему активов на 1 мая

Названы крупнейшие российские банки по объему активов на 1 мая - 06.06.2024, ПРАЙМ

Названы крупнейшие российские банки по объему активов на 1 мая

С января по апрель 2024 года российский банковский сектор почти в каждом месяце характеризовался достаточно хорошими темпами прироста активов,что в целом... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T18:00+0300

2024-06-06T18:00+0300

2024-06-06T18:00+0300

экономика

банки

рейтинг

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. С января по апрель 2024 года российский банковский сектор почти в каждом месяце характеризовался достаточно хорошими темпами прироста активов,что в целом несколько удивительно, учитывая ужесточение условий кредитования и высокие процентные ставки в экономике. Объем активов банков в апреле 2024 года вырос 1,8% после роста на 1,7% в марте 2024 года, что заметно выше чем в первые месяцы текущего года. В апреле и марте прирост активов наблюдался преимущественно за счет роста кредитования.В пассивной части у банков в апреле наблюдался очень большой прирост средств юридических лиц и достаточно хорошая динамика вкладов населения. Объем средств юридических лиц в апреле вырос на 5%, что является очень сильным результатом. Для сравнения, за весь 2018 год прирост составил +5,6%, а схожий с апрелем результат последний раз был в августе 2022 года – +4,5%. В свою очередь объем средств физических лиц в апреле в реальном выражении вырос на 2,1%, что также является достаточно хорошим результатом.На скользящем 12 месячном отрезке прирост активов ускорился до максимумов 2024 года. С 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года прирост активов составил +21,9%, против +19,1% на 1 января 2024 года. Также стоит отметить, что прирост за последние 12 месяцев лишь немногим уступает локальному максимуму на 1 декабря 2023 года 24,1%.Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провели анализ и подготовили рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 мая 2024 года. В рейтинге представлены данные по 351 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 6 июня 2024 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.Согласно результатам исследования, в апреле 2024 года нетто-активы в номинальном выражении выросли у 198 кредитных организаций или у 56,4% банков из рейтинга. Для сравнения, в марте прирост наблюдался у 53,7% кредитных организаций, таким образом, в апреле количество банков с приростом активов немного выросло.Сбербанк, крупнейший банка Центральной и Восточной Европы, в апреле характеризовался наибольшим приростом активов в абсолютном выражении. Так, прирост нетто-активов у Сбербанка за месяц составил 681 миллиард рублей. Вторым по объему прироста активов стал АЛЬФА-БАНК – +658 миллиардов рублей. Стоит отдельно отметить, что АЛЬФА-БАНК занимает 4-е место по размеру активов, таким образом, прирост чуть меньше лидера является очень сильным результатом. Третье и четвертое место по приросту активов в апреле было у Банк ВТБ (+492 миллиарда рублей) и у НКО НКЦ (+462 миллиардов рублей). Пятым по динамике активов стал Банк ДОМ.РФ, у которого прирост составил 182 миллиарда рублей. Таким образом, первая пятерка банков по абсолютному увеличению активов обеспечила в апреле 2,5 триллиона прироста активов, что соответствует 85% суммарного прироста активов за месяц всего банковского сектора.Наибольший относительный прирост нетто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций в марте был у Яндекс Банка. У этого банка активы за месяц выросли на 33%, что позволило ему войти в ТОП-100 крупнейших банков России. Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал НРБанк, объем активов у которого вырос за месяц на 32%. Третьим по темпам прироста стал БЭНК ОФ ЧАЙНА, а прирост его активов в марте составил +15%. Стоит отметить, что еще у трех крупных банков ОЗОН Банка, ХКФ Банк и КЭБ ЭйчЭнБи Банк прирост активов был в диапазоне 12-10%.В свою очередь сильное снижение нетто-активов среди ста крупнейших банков в апреле 2024 года продемонстрировал Модульбанк, активы которого за месяц уменьшились на 19%. Вторым по темпам снижения активов стал Кредит Европа Банк (Россия), сокращение активов которого за месяц составило 15%. Третьим по темпам снижения активов стал АРЕСБАНК со снижением активов на 11%.Рейтинг банков по объему активов на 1 мая 2024 года в PDF-формате >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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