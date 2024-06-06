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Глава РАПУ рассказал, что поможет возвращению иностранного бизнеса в Россию - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/biznes-848884169.html
Глава РАПУ рассказал, что поможет возвращению иностранного бизнеса в Россию
Глава РАПУ рассказал, что поможет возвращению иностранного бизнеса в Россию - 06.06.2024, ПРАЙМ
Глава РАПУ рассказал, что поможет возвращению иностранного бизнеса в Россию
Точечная донастройка законодательства ускорит и упростит процесс перерегистрации бизнеса в Россию, заявил журналистам на ПМЭФ президент Российской ассоциации... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T08:17+0300
2024-06-06T08:17+0300
экономика
бизнес
рапу
возвращение в россию
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Точечная донастройка законодательства ускорит и упростит процесс перерегистрации бизнеса в Россию, заявил журналистам на ПМЭФ президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Он отметил, что наиболее острые препятствия для редомициляции в Россию из недружественных юрисдикций уже были устранены при активном участии Минэкономразвития, в том числе был принят закон об экономически значимых организациях и продлен срок переезда в САР. "Вместе с тем есть еще ряд предложений по точечной донастройке. В частности, возможность переезда в САР по минимальному набору документов следует продлить до конца 2025 года. Также необходимо снять трудности при редомициляции в Россию трастовых структур и фондов, заблокированных за рубежом", - заявил Гурьев. Он также предлагает снизить минимальный размер имущества фонда с текущих 5 миллиардов рублей до 500 миллионов рублей и вывести их из сферы контроля Минюста. Кроме того, считает Гурьев, нужно позволить новым структурам учреждать фонды в пользу бенефициаров заблокированных трастов или их семей, передавать им имущество и переносить ответственность перед кредиторами трастовых структур. Необходимо и расширение списка компаний, для которых применим федеральный закон об экономически значимых организациях, с уточнением критериев таких организаций, полагает глава РАПУ. "Уверен, что точечная донастройка только ускорит и упростит процесс возвращения бизнеса в "родную гавань" и позволит увеличивать инвестиции в российскую экономику", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, рапу, возвращение в россию
Экономика, Бизнес, РАПУ, возвращение в Россию
08:17 06.06.2024
 
Глава РАПУ рассказал, что поможет возвращению иностранного бизнеса в Россию

РАПУ: донастройка законодательства ускорит и упростит возвращение бизнеса в РФ

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Точечная донастройка законодательства ускорит и упростит процесс перерегистрации бизнеса в Россию, заявил журналистам на ПМЭФ президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
Он отметил, что наиболее острые препятствия для редомициляции в Россию из недружественных юрисдикций уже были устранены при активном участии Минэкономразвития, в том числе был принят закон об экономически значимых организациях и продлен срок переезда в САР.
"Вместе с тем есть еще ряд предложений по точечной донастройке. В частности, возможность переезда в САР по минимальному набору документов следует продлить до конца 2025 года. Также необходимо снять трудности при редомициляции в Россию трастовых структур и фондов, заблокированных за рубежом", - заявил Гурьев.
Он также предлагает снизить минимальный размер имущества фонда с текущих 5 миллиардов рублей до 500 миллионов рублей и вывести их из сферы контроля Минюста. Кроме того, считает Гурьев, нужно позволить новым структурам учреждать фонды в пользу бенефициаров заблокированных трастов или их семей, передавать им имущество и переносить ответственность перед кредиторами трастовых структур. Необходимо и расширение списка компаний, для которых применим федеральный закон об экономически значимых организациях, с уточнением критериев таких организаций, полагает глава РАПУ.
"Уверен, что точечная донастройка только ускорит и упростит процесс возвращения бизнеса в "родную гавань" и позволит увеличивать инвестиции в российскую экономику", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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