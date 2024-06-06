https://1prime.ru/20240606/boeing-848936591.html

Очередной Boeing 777 вернулся в аэропорт из-за неполадок, пишет СМИ

Очередной Boeing 777 вернулся в аэропорт из-за неполадок, пишет СМИ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Очередной Boeing 777 вернулся в аэропорт из-за неполадок, пишет СМИ

Пассажирский самолет Boeing 777 канадской авиакомпании Air Canada вернулся в аэропорт Торонто из-за возникших в полете проблем с двигателем, сообщил телеканал... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T23:56+0300

2024-06-06T23:56+0300

2024-06-06T23:56+0300

boeing 777

неполадки

аэропорт

канада

франция

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Пассажирский самолет Boeing 777 канадской авиакомпании Air Canada вернулся в аэропорт Торонто из-за возникших в полете проблем с двигателем, сообщил телеканал Global News со ссылкой на заявление компании. "Air Canada сообщила, что у одного из ее рейсов из Торонто в Париж… возникла проблема с двигателем вскоре после взлета, поэтому он вынужден был вернуться в аэропорт Пирсона", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщили телеканалу в авиакомпании, на борту самолета модели Boeing 777 было 389 пассажиров, из них никто не пострадал. Сам борт выведут из эксплуатации для техосмотра. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота, а телеканал ABC News сообщал, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines рейса Денвер-Хьюстон совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей. Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.

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boeing 777, неполадки, аэропорт, канада, франция