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Путин оценил товарооборот России и Боливии - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/boliviya-848915838.html
Путин оценил товарооборот России и Боливии
Путин оценил товарооборот России и Боливии - 06.06.2024, ПРАЙМ
Путин оценил товарооборот России и Боливии
Товарооборот России и Боливии в денежном выражении сейчас небольшой, при этом он имеет хорошие тенденции к росту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:01+0300
2024-06-06T15:01+0300
экономика
россия
боливия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Боливии в денежном выражении сейчас небольшой, при этом он имеет хорошие тенденции к росту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером страны Луисом Арсе. По его словам, двусторонние отношения развиваются "на прочном фундаменте и учете интересов друг друга". "Рост за прошлый год составил, по-моему, два с лишним процента, два с половиной, по-моему", — сказал Путин. Президент Боливии прибыл в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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россия, боливия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, БОЛИВИЯ, Владимир Путин
15:01 06.06.2024
 
Путин оценил товарооборот России и Боливии

Путин: товарооборот России и Боливии пока небольшой, но имеет тенденции к росту

© flickr.com / Rusty DarbonneФлаг Боливии
Флаг Боливии - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© flickr.com / Rusty Darbonne
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Товарооборот России и Боливии в денежном выражении сейчас небольшой, при этом он имеет хорошие тенденции к росту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером страны Луисом Арсе.
По его словам, двусторонние отношения развиваются "на прочном фундаменте и учете интересов друг друга".
"Рост за прошлый год составил, по-моему, два с лишним процента, два с половиной, по-моему", — сказал Путин.
Президент Боливии прибыл в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
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14:26
 
ЭкономикаРОССИЯБОЛИВИЯВладимир Путин
 
 
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