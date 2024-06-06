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Генсек ОПЕК прокомментировал вопрос сотрудничества с Бразилией
Генсек ОПЕК прокомментировал вопрос сотрудничества с Бразилией - 06.06.2024, ПРАЙМ
Генсек ОПЕК прокомментировал вопрос сотрудничества с Бразилией
Сотрудничество Бразилии и ОПЕК+ происходит отдельно от соглашения альянса, это платформа для обсуждения вопросов энергетики, сообщил журналистам генеральный... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:51+0300
2024-06-06T10:51+0300
2024-06-06T11:01+0300
энергетика
опек
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Сотрудничество Бразилии и ОПЕК+ происходит отдельно от соглашения альянса, это платформа для обсуждения вопросов энергетики, сообщил журналистам генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс на полях ПМЭФ."Это сотрудничество отличается от соглашения ОПЕК+, это другое, это платформа для кооперации, обсуждения вопросов и проблем энергетики. Это первый шаг кооперации Бразилии и ОПЕК", - сказал он, отвечая на вопрос, в каком виде осуществляется сотрудничество с Бразилией, если у нее нет квот на добычу нефти.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20240606/opek-848896068.html
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опек, бразилия, добыча нефти
Энергетика, ОПЕК, БРАЗИЛИЯ, добыча нефти
Генсек ОПЕК прокомментировал вопрос сотрудничества с Бразилией
Генсек ОПЕК: отношения ОПЕК+ с Бразилией — "это другое", они не в рамках альянса
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Сотрудничество Бразилии и ОПЕК+ происходит отдельно от соглашения альянса, это платформа для обсуждения вопросов энергетики, сообщил журналистам генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс на полях ПМЭФ.
"Это сотрудничество отличается от соглашения ОПЕК+, это другое, это платформа для кооперации, обсуждения вопросов и проблем энергетики. Это первый шаг кооперации Бразилии и ОПЕК", - сказал он, отвечая на вопрос, в каком виде осуществляется сотрудничество с Бразилией, если у нее нет квот на добычу нефти.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Генсек ОПЕК раскрыл, как альянс определяет объем добычи