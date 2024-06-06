https://1prime.ru/20240606/braziliya-848896659.html

Генсек ОПЕК прокомментировал вопрос сотрудничества с Бразилией

Генсек ОПЕК прокомментировал вопрос сотрудничества с Бразилией - 06.06.2024, ПРАЙМ

Генсек ОПЕК прокомментировал вопрос сотрудничества с Бразилией

Сотрудничество Бразилии и ОПЕК+ происходит отдельно от соглашения альянса, это платформа для обсуждения вопросов энергетики, сообщил журналистам генеральный... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:51+0300

2024-06-06T10:51+0300

2024-06-06T11:01+0300

энергетика

опек

бразилия

добыча нефти

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Сотрудничество Бразилии и ОПЕК+ происходит отдельно от соглашения альянса, это платформа для обсуждения вопросов энергетики, сообщил журналистам генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс на полях ПМЭФ."Это сотрудничество отличается от соглашения ОПЕК+, это другое, это платформа для кооперации, обсуждения вопросов и проблем энергетики. Это первый шаг кооперации Бразилии и ОПЕК", - сказал он, отвечая на вопрос, в каком виде осуществляется сотрудничество с Бразилией, если у нее нет квот на добычу нефти.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240606/opek-848896068.html

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опек, бразилия, добыча нефти