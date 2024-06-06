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Стало известно, сколько компаний в России имеют партнеров в странах БРИКС

Стало известно, сколько компаний в России имеют партнеров в странах БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько компаний в России имеют партнеров в странах БРИКС

Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС, следует из результатов исследования по взаимодействию российского бизнеса со странами... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:28+0300

2024-06-06T11:28+0300

2024-06-06T11:28+0300

экономика

россия

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Большинство крупных российских компаний имеют партнеров в странах БРИКС, следует из результатов исследования по взаимодействию российского бизнеса со странами БРИКС, которые были презентованы на ПМЭФ. Согласно представленным данным, у большинства российский компаний (61%) есть партнеры в странах БРИКС. При этом среди крупных компаний, где в штате более трех тысяч сотрудников, таковых абсолютное большинство (80%). В каждой второй компании (52%) сообщили, что экспортируют в страны БРИКС, столько же (57%) рассказали, что импортируют из указанных стран. В значительной мере импортом из стран БРИКС занимаются крупные компании - 70%. Кроме того, партнерами российского бизнеса в странах БРИКС в первую очередь выступают компании промышленного производства и автомобилестроения (63%), представители агробизнеса, производители потребительских товаров и медико-биологической отрасли (53%). Также есть партнеры из сектора технологий (26%), транспорта (16%), медиа и коммуникаций (11%). Российские компании осуществляют расчеты с партнерами из стран БРИКС больше в валюте страны БРИКС, с которой сотрудничают (63%). Возможностью проводить расчеты в долларах и евро чаще пользуются крупные компании, 50% и 63% соответственно. Компании со штатом меньше 3000 сотрудников чаще используют для расчетов валюту страны БРИКС, с которой сотрудничают (91%). Опрос представителей бизнеса об их взаимоотношениях со странами БРИКС и БРИКС-плюс был проведен консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) совместно с Группой компаний Б1 и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия". Респондентами стали как российские компании, так и те, кто занимается развитием бизнеса с участием иностранного капитала. Треть участников исследования составили крупные организации со штатом более 3000 сотрудников. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брикс