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Главред Синьхуа призвал БРИКС вместе дать отпор экономическому принуждению

Главред Синьхуа призвал БРИКС вместе дать отпор экономическому принуждению - 06.06.2024, ПРАЙМ

Главред Синьхуа призвал БРИКС вместе дать отпор экономическому принуждению

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Странам БРИКС необходимо совместно давать отпор экономическому принуждению и противостоять разрыву кооперационных связей,... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:49+0300

2024-06-06T11:49+0300

2024-06-06T12:16+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Странам БРИКС необходимо совместно давать отпор экономическому принуждению и противостоять разрыву кооперационных связей, заявил главный редактор информационного агентства Синьхуа Лю Яньсун в ходе экспертного форума БРИКС на Петербургского международном экономическом форуме. "Нам необходимо совместно противостоять разрыву связей и цепочек (добавленной стоимости), давать отпор экономическому принуждению и рушить высокие стены вокруг наших маленьких дворов", - заявил Лю Яньсун в своем приветственном слове к участникам форума "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка". Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа. По словам Лю Яньсуна, мир находится на пороге эпохальных перемен, и перед лицом различных факторов неопределенности, нестабильности и непредсказуемости страны БРИКС должны твердо придерживаться изначального стремления укреплять сотрудничество в различных областях, вместе искать пути модернизации, привнося в мир больше позитивной энергии. Он отметил, что экономическое сотрудничество всегда было одной из ключевых сфер в рамках БРИКС, и призвал сосредоточиться на приоритетных областях практического сотрудничества. По мнению Лю Яньсуна, члены объединения должны продолжать использовать преимущества своих экономик для углубления торговой, финансовой и инвестиционной кооперации, а также наращивать взаимодействие в области инфраструктурного строительства. Членам БРИКС также необходимо совместно противостоять гегемонизму и отстаивать справедливость в международных отношениях, отметил он."Механизм сотрудничества БРИКС - это успешный пример подлинного мультилатерализма. Мы должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, поддерживать международную торговую систему с центральной ролью ВТО, выступать против узких кругов и малых групп, противостоять унилатерализму и гегемонизму", - заявил Люй Яньсун в своем приветственном слове к участникам форума "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка".Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа.Люй Яньсун призвал "решительно отстаивать основанный на международном праве международный порядок", а также укреплять международное сотрудничество, чтобы "совместно отстаивать честность и справедливость" и содействовать совершенствованию глобального управления.По его мнению, члены объединения, опираясь на сотрудничество в рамках БРИКС, должны усиливать право голоса и влияние развивающихся стран. Главред Синьхуа отметил, что недавнее присоединение к группе Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Эфиопии свидетельствует о "могучей жизнеспособности и притягательности" механизмов сотрудничества в рамках "большой семьи БРИКС" и еще больше укрепляет силы, способствующие миру и развитию во всем мире.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, брикс