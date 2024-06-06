https://1prime.ru/20240606/briks-848920058.html

В России предложили объединить углеродные рынки стран БРИКС

В России предложили объединить углеродные рынки стран БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ

В России предложили объединить углеродные рынки стран БРИКС

Россия предлагает разработать общие подходы для углеродных рынков стран БРИКС и установить ценообразование, заявил помощник президента РФ, спецпредставитель... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:59+0300

2024-06-06T15:59+0300

2024-06-06T15:59+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия предлагает разработать общие подходы для углеродных рынков стран БРИКС и установить ценообразование, заявил помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. "Мы предлагаем в рамках БРИКС инфраструктуру общих углеродных рынков, общих подходов. Предлагаем начать это двусторонними соглашениями, и я вижу положительные отзывы" - сказал Эдельгериев на сессии ПМЭФ "Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнерство для устойчивого развития". Также он заявил о необходимости внедрить ценообразование - установить углеродный налог или квоты на выбросы парниковых газов. Углеродных рынок представляет собой механизм финансирования технологий и проектов, направленных на смягчение последствий изменения климата. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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брикс, россия, пмэф-2024