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В России предложили объединить углеродные рынки стран БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В России предложили объединить углеродные рынки стран БРИКС
В России предложили объединить углеродные рынки стран БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
В России предложили объединить углеродные рынки стран БРИКС
Россия предлагает разработать общие подходы для углеродных рынков стран БРИКС и установить ценообразование, заявил помощник президента РФ, спецпредставитель... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:59+0300
2024-06-06T15:59+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия предлагает разработать общие подходы для углеродных рынков стран БРИКС и установить ценообразование, заявил помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. "Мы предлагаем в рамках БРИКС инфраструктуру общих углеродных рынков, общих подходов. Предлагаем начать это двусторонними соглашениями, и я вижу положительные отзывы" - сказал Эдельгериев на сессии ПМЭФ "Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнерство для устойчивого развития". Также он заявил о необходимости внедрить ценообразование - установить углеродный налог или квоты на выбросы парниковых газов. Углеродных рынок представляет собой механизм финансирования технологий и проектов, направленных на смягчение последствий изменения климата. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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брикс, россия, пмэф-2024
БРИКС, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
15:59 06.06.2024
 
В России предложили объединить углеродные рынки стран БРИКС

Спецпредставитель президента Эдельгериев предложил объединить углеродные рынки стран БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия предлагает разработать общие подходы для углеродных рынков стран БРИКС и установить ценообразование, заявил помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
"Мы предлагаем в рамках БРИКС инфраструктуру общих углеродных рынков, общих подходов. Предлагаем начать это двусторонними соглашениями, и я вижу положительные отзывы" - сказал Эдельгериев на сессии ПМЭФ "Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнерство для устойчивого развития".
Также он заявил о необходимости внедрить ценообразование - установить углеродный налог или квоты на выбросы парниковых газов.
Углеродных рынок представляет собой механизм финансирования технологий и проектов, направленных на смягчение последствий изменения климата.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Вице-президент Венесуэлы отметил важность поддержки БРИКС
15:04
 
БРИКСРОССИЯПМЭФ-2024
 
 
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