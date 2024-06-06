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На ПМЭФ готовятся к большому числу DDoS-атак в день пленарки с Путиным
На ПМЭФ готовятся к большому числу DDoS-атак в день пленарки с Путиным - 06.06.2024, ПРАЙМ
На ПМЭФ готовятся к большому числу DDoS-атак в день пленарки с Путиным
В ГК "Солар" готовятся, что будет большое число DDoS-атак с Украины и западных стран на ресурсы ПМЭФ в день пленарной сессии с президентом России Владимиром... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:42+0300
2024-06-06T12:42+0300
2024-06-06T12:45+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. В ГК "Солар" готовятся, что будет большое число DDoS-атак с Украины и западных стран на ресурсы ПМЭФ в день пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил агентству РИА Новости гендиректор компании Игорь Ляпунов. "Мы все готовимся к завтрашнему дню, к трансляции, к панельной сессии нашего президента. Мы считаем, как и все предыдущие годы, будет главный акцент атакующих на это мероприятие… Организовывает эти атаки Украина, коллективный Запад, тут без вариантов. Надо смотреть, кому это выгодно и кому это нужно", — сказал он и добавил, что в этом году DDoS-атаки намного мощнее, чем годом ранее. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
https://1prime.ru/20240606/putin-848903997.html
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ddos-атаки, владимир путин, хакеры, пмэф-2024
Экономика, DDos-атаки, Владимир Путин, хакеры, ПМЭФ-2024
На ПМЭФ готовятся к большому числу DDoS-атак в день пленарки с Путиным
"Солар" ждет большого числа DDoS-атак на ПМЭФ в день пленарки с Путиным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. В ГК "Солар" готовятся, что будет большое число DDoS-атак с Украины и западных стран на ресурсы ПМЭФ в день пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил агентству РИА Новости гендиректор компании Игорь Ляпунов.
"Мы все готовимся к завтрашнему дню, к трансляции, к панельной сессии нашего президента. Мы считаем, как и все предыдущие годы, будет главный акцент атакующих на это мероприятие… Организовывает эти атаки Украина, коллективный Запад, тут без вариантов. Надо смотреть, кому это выгодно и кому это нужно", — сказал он и добавил, что в этом году DDoS-атаки намного мощнее, чем годом ранее.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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