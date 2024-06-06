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Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ
Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда блок вновь начнет "содержательный диалог" с Москвой. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:56+0300
2024-06-06T14:56+0300
политика
нато
россия
международные отношения
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда блок вновь начнет "содержательный диалог" с Москвой. "Я сейчас не могу прогнозировать сроки возобновления содержательного диалога с Россией", — заявил он. Столтенберг добавил, что раньше "альянс придерживался двойственного подхода, комбинируя сдерживание с содержательным диалогом".
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нато, россия, международные отношения
Политика, НАТО, РОССИЯ, международные отношения
14:56 06.06.2024
 
Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ

Генсек НАТО не смог назвать сроки возобновления "содержательного диалога" с РФ

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда блок вновь начнет "содержательный диалог" с Москвой.
"Я сейчас не могу прогнозировать сроки возобновления содержательного диалога с Россией", — заявил он.
Столтенберг добавил, что раньше "альянс придерживался двойственного подхода, комбинируя сдерживание с содержательным диалогом".
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