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Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ

Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда блок вновь начнет "содержательный диалог" с Москвой. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:56+0300

2024-06-06T14:56+0300

2024-06-06T14:56+0300

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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда блок вновь начнет "содержательный диалог" с Москвой. "Я сейчас не могу прогнозировать сроки возобновления содержательного диалога с Россией", — заявил он. Столтенберг добавил, что раньше "альянс придерживался двойственного подхода, комбинируя сдерживание с содержательным диалогом".

https://1prime.ru/20240606/sammit-848914259.html

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нато, россия, международные отношения