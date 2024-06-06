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Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ
Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда блок вновь начнет "содержательный диалог" с Москвой. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:56+0300
2024-06-06T14:56+0300
2024-06-06T14:56+0300
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда блок вновь начнет "содержательный диалог" с Москвой. "Я сейчас не могу прогнозировать сроки возобновления содержательного диалога с Россией", — заявил он. Столтенберг добавил, что раньше "альянс придерживался двойственного подхода, комбинируя сдерживание с содержательным диалогом".
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нато, россия, международные отношения
Политика, НАТО, РОССИЯ, международные отношения
Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ
Генсек НАТО не смог назвать сроки возобновления "содержательного диалога" с РФ
БРЮССЕЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда блок вновь начнет "содержательный диалог" с Москвой.
"Я сейчас не могу прогнозировать сроки возобновления содержательного диалога с Россией", — заявил он.
Столтенберг добавил, что раньше "альянс придерживался двойственного подхода, комбинируя сдерживание с содержательным диалогом".
Столтенберг рассказал, что ждет от саммита НАТО в Вашингтоне