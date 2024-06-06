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Греф надеется на рост дивидендов в "Сбере" даже при налоговых изменениях - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/dividendy-848912585.html
Греф надеется на рост дивидендов в "Сбере" даже при налоговых изменениях
Греф надеется на рост дивидендов в "Сбере" даже при налоговых изменениях - 06.06.2024, ПРАЙМ
Греф надеется на рост дивидендов в "Сбере" даже при налоговых изменениях
Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что дивиденды банка в абсолютном выражении будут расти даже с учетом налоговых изменений. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:22+0300
2024-06-06T14:36+0300
экономика
дивиденды
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что дивиденды банка в абсолютном выражении будут расти даже с учетом налоговых изменений."Мы считаем все последствия этого, трагического ничего не видим... Мы не собираемся менять нашу политику, пока мы считаем, и мы думаем, что мы пройдем все ограничения, которые установлены, и собираемся продолжать платить 50% (от чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов - ред.)", - сказал он, отвечая в интервью телеканала "Россия 24" в рамках ПМЭФ на вопрос о влиянии налоговых изменений на дивиденды "Сбера"."Я очень надеюсь, что даже с учетом налогов расти будут", - добавил он, отвечая на вопрос, как сильно будут меняться дивиденды в абсолютном выражении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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дивиденды, герман греф
Экономика, дивиденды, Герман Греф
14:22 06.06.2024 (обновлено: 14:36 06.06.2024)
 
Греф надеется на рост дивидендов в "Сбере" даже при налоговых изменениях

Греф: дивиденды "Сбера" должны вырасти даже при налоговых изменениях

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что дивиденды банка в абсолютном выражении будут расти даже с учетом налоговых изменений.
"Мы считаем все последствия этого, трагического ничего не видим... Мы не собираемся менять нашу политику, пока мы считаем, и мы думаем, что мы пройдем все ограничения, которые установлены, и собираемся продолжать платить 50% (от чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов - ред.)", - сказал он, отвечая в интервью телеканала "Россия 24" в рамках ПМЭФ на вопрос о влиянии налоговых изменений на дивиденды "Сбера".
"Я очень надеюсь, что даже с учетом налогов расти будут", - добавил он, отвечая на вопрос, как сильно будут меняться дивиденды в абсолютном выражении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ЭкономикадивидендыГерман Греф
 
 
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