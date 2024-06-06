https://1prime.ru/20240606/dividendy-848912585.html

Греф надеется на рост дивидендов в "Сбере" даже при налоговых изменениях

Греф надеется на рост дивидендов в "Сбере" даже при налоговых изменениях - 06.06.2024, ПРАЙМ

Греф надеется на рост дивидендов в "Сбере" даже при налоговых изменениях

Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что дивиденды банка в абсолютном выражении будут расти даже с учетом налоговых изменений. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:22+0300

2024-06-06T14:22+0300

2024-06-06T14:36+0300

экономика

дивиденды

герман греф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что дивиденды банка в абсолютном выражении будут расти даже с учетом налоговых изменений."Мы считаем все последствия этого, трагического ничего не видим... Мы не собираемся менять нашу политику, пока мы считаем, и мы думаем, что мы пройдем все ограничения, которые установлены, и собираемся продолжать платить 50% (от чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов - ред.)", - сказал он, отвечая в интервью телеканала "Россия 24" в рамках ПМЭФ на вопрос о влиянии налоговых изменений на дивиденды "Сбера"."Я очень надеюсь, что даже с учетом налогов расти будут", - добавил он, отвечая на вопрос, как сильно будут меняться дивиденды в абсолютном выражении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240606/gref-848909944.html

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дивиденды, герман греф