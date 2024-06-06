https://1prime.ru/20240606/dogovor-848932765.html

Совкомбанк и "Россия" договорились о банковских гарантиях

Совкомбанк и "Россия" договорились о банковских гарантиях - 06.06.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк и "Россия" договорились о банковских гарантиях

Совкомбанк и акционерное общество "Авиакомпания "Россия" договорились о расширении сотрудничества по ряду проектов и заключили соглашение о выпуске банковских... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T19:02+0300

2024-06-06T19:02+0300

2024-06-06T19:02+0300

совкомбанк

авиакомпания россия

соглашение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848932618_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_243b20bd7ab689633d79d65c6c82c9c8.jpg

МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Совкомбанк и акционерное общество "Авиакомпания "Россия" договорились о расширении сотрудничества по ряду проектов и заключили соглашение о выпуске банковских гарантий в размере 3 млрд рублей. Лимит будет использован в целях поддержки операционной деятельности и диверсификации финансовых продуктов компании. Со стороны Банка соглашение подписал заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного блока Михаил Автухов, со стороны авиакомпании — генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург. Подписание состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума. "Мы давно и успешно сотрудничаем с авиакомпанией "Россия", и группой Аэрофлот в целом. В данном случае для нас важно развитие нашего партнерства с одним из крупнейших авиаперевозчиков в стране, а также возможность предоставить клиенту качественный сервис самого высокого уровня. Это соглашение позволит предложить авиакомпании еще один финансовый инструмент для решения бизнес-задач", — сообщил Михаил Автухов. "Совкомбанк – надежный партнер "России", что подтверждает многолетний успешный опыт совместной работы. Подписанный сегодня документ стал новым этапом расширения нашего сотрудничества. Достигнутые договоренности обеспечат финансовую стабильность авиакомпании и поддержат ее стремление к инновациям и устойчивому развитию", – сказал генеральный директор авиакомпании Ян Бург. – Работа крупнейшего в стране эксплуатанта отечественных воздушных судов обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение между регионами, а также прогнозируемый спрос на продукцию предприятий отечественной авиационной промышленности". Совкомбанк — быстрорастущая и высокодоходная финансовая группа, включающая системно значимый банк, крупные страховые, лизинговую и факторинговую компании. Средняя доходность капитала акционеров за последние 10 лет — 36%, а темпы роста капитала акционеров — 31%. Размеры группы позволяют работать со всеми крупнейшими компаниями, инвестировать в технологии, а небольшая доля рынка (1.6%) оставляет огромным потенциал для роста. Авиакомпания "Россия" основана 7 мая 1934 года в Санкт-Петербурге, является частью Группы Аэрофлот. "Россия" – крупнейший эксплуатант отечественных воздушных судов, во флоте 78 Суперджет 100 российского производства. Технический блок авиакомпании выполняет полный цикл обслуживания всех типов воздушных судов из парка перевозчика, в том числе "тяжелые" формы. "Россия" является базовым перевозчиком аэропорта Санкт-Петербурга и занимает первое место по объему авиаперевозок из Пулково на российских направлениях. "Россия" выполняет рейсы из аэропортов Москвы Шереметьево, Внуково и Домодедово, развивает программы из региональных авиатранспортных узлов в Красноярске, Сочи и Владивостоке. По итогам 2023 года авиакомпания "Россия" выполнила более 80 тыс. рейсов и перевезла более девяти млн пассажиров.

https://1prime.ru/20240606/sovkombank-848911551.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, авиакомпания россия, соглашение