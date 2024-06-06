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В Донецке появились первые банкоматы "Сбера"
В Донецке появились первые банкоматы "Сбера" - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Донецке появились первые банкоматы "Сбера"
В Донецке появились первые банкоматы "Сбера", несколько аппаратов разместили в одном из торговых центров города, передает корреспондент РИА Новости. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:43+0300
2024-06-06T15:43+0300
2024-06-06T15:56+0300
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ДОНЕЦК, 6 мая - ПРАЙМ. В Донецке появились первые банкоматы "Сбера", несколько аппаратов разместили в одном из торговых центров города, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что банкоматы пока не работают на выдачу и прием купюр, однако остальные банковские функции клиентам "Сбера" уже доступны. Накануне "Сбер" сообщил, что в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в Запорожской и Херсонской областях.
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россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
В Донецке появились первые банкоматы "Сбера"
В одном из торговых центров Донецка появились первые банкоматы "Сбера"
ДОНЕЦК, 6 мая - ПРАЙМ. В Донецке появились первые банкоматы "Сбера", несколько аппаратов разместили в одном из торговых центров города, передает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что банкоматы пока не работают на выдачу и прием купюр, однако остальные банковские функции клиентам "Сбера" уже доступны.
Накануне "Сбер" сообщил, что в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в Запорожской и Херсонской областях.