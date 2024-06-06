https://1prime.ru/20240606/droppery-848905721.html

"Сбер" оценил количество дропперов в России

"Сбер" оценил количество дропперов в России - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Сбер" оценил количество дропперов в России

Число дропперов - людей, через чьи счета мошенники выводят украденные средства - в России составляет сейчас около двух миллионов человек, при этом многие из них | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:49+0300

2024-06-06T12:49+0300

2024-06-06T12:49+0300

экономика

россия

мошенники

дропперы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Число дропперов - людей, через чьи счета мошенники выводят украденные средства - в России составляет сейчас около двух миллионов человек, при этом многие из них даже не знают о том, что они участвуют в преступлении, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. "Масштаб дропов сегодня составляет, не поверите, цифра - около двух миллионов человек в стране, при этом многие даже не знают, что они участвуют в этой схеме, потому что они играют в игры - надо внести какие-то денежки, чтобы создать валюту. К сожалению, очень много участвует в этом подростков", - отметил он. При этом есть и те, кто знают, в чем участвуют, и осознанно "совершают преступление", помогая мошенникам вывести украденные средства, добавил Кузнецов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники, дропперы