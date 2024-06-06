Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" оценил количество дропперов в России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/droppery-848905721.html
"Сбер" оценил количество дропперов в России
"Сбер" оценил количество дропперов в России - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" оценил количество дропперов в России
Число дропперов - людей, через чьи счета мошенники выводят украденные средства - в России составляет сейчас около двух миллионов человек, при этом многие из них | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:49+0300
2024-06-06T12:49+0300
экономика
россия
мошенники
дропперы
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Число дропперов - людей, через чьи счета мошенники выводят украденные средства - в России составляет сейчас около двух миллионов человек, при этом многие из них даже не знают о том, что они участвуют в преступлении, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. "Масштаб дропов сегодня составляет, не поверите, цифра - около двух миллионов человек в стране, при этом многие даже не знают, что они участвуют в этой схеме, потому что они играют в игры - надо внести какие-то денежки, чтобы создать валюту. К сожалению, очень много участвует в этом подростков", - отметил он. При этом есть и те, кто знают, в чем участвуют, и осознанно "совершают преступление", помогая мошенникам вывести украденные средства, добавил Кузнецов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_82c80334c7798a0ec2c3e5686a0e7460.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мошенники, дропперы
Экономика, РОССИЯ, МОШЕННИКИ, дропперы
12:49 06.06.2024
 
"Сбер" оценил количество дропперов в России

"Сбер": в РФ около 2 млн дропперов, многие из них не знают, что вовлечены в мошенничество

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Число дропперов - людей, через чьи счета мошенники выводят украденные средства - в России составляет сейчас около двух миллионов человек, при этом многие из них даже не знают о том, что они участвуют в преступлении, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ.
"Масштаб дропов сегодня составляет, не поверите, цифра - около двух миллионов человек в стране, при этом многие даже не знают, что они участвуют в этой схеме, потому что они играют в игры - надо внести какие-то денежки, чтобы создать валюту. К сожалению, очень много участвует в этом подростков", - отметил он.
При этом есть и те, кто знают, в чем участвуют, и осознанно "совершают преступление", помогая мошенникам вывести украденные средства, добавил Кузнецов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯМОШЕННИКИдропперы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала