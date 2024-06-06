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Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой" - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой"
Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой" - 06.06.2024, ПРАЙМ
Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой"
Соединенные Штаты не хотят признавать государства, которые желают независимости от Запада, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T23:51+0300
2024-06-06T23:51+0300
политика
сша
санкции против рф
россия
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ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не хотят признавать государства, которые желают независимости от Запада, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."В США не хотят признавать растущую роль стремящихся к независимости от Запада стран, в числе которых - не только Россия, но и многие другие государства, в том числе в той же Европе. Продолжают малевать из себя лидера "свободного мира", одновременно размахивая "санкционной дубинкой". Рекламируют якобы грандиозные достижения в экономической сфере, при этом не сумев защитить дома институт "американской мечты", — отметил он.Антонов добавил, что "русофобы" делают все, чтобы распространить идею о российской агрессии. Однако все действия Москвы являются ответом на стратегию Соединенных Штатов и их союзников.5 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших зарубежных информационных агентств назвал заявления НАТО о том, что Россия хочет напасть на альянс бредом. По его мнению, страны-члены НАТО задумали "одурачить" население, чтобы удержать свое имперское положение.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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сша, санкции против рф, россия, запад
Политика, США, санкции против РФ, РОССИЯ, ЗАПАД
23:51 06.06.2024
 
Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой"

Антонов: США не хотят признать роль стран, стремящихся к независимости от Запада

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
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ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не хотят признавать государства, которые желают независимости от Запада, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"В США не хотят признавать растущую роль стремящихся к независимости от Запада стран, в числе которых - не только Россия, но и многие другие государства, в том числе в той же Европе. Продолжают малевать из себя лидера "свободного мира", одновременно размахивая "санкционной дубинкой". Рекламируют якобы грандиозные достижения в экономической сфере, при этом не сумев защитить дома институт "американской мечты", — отметил он.
Антонов добавил, что "русофобы" делают все, чтобы распространить идею о российской агрессии. Однако все действия Москвы являются ответом на стратегию Соединенных Штатов и их союзников.
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу
Вчера, 23:20
5 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших зарубежных информационных агентств назвал заявления НАТО о том, что Россия хочет напасть на альянс бредом. По его мнению, страны-члены НАТО задумали "одурачить" население, чтобы удержать свое имперское положение.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
ПолитикаСШАсанкции против РФРОССИЯЗАПАД
 
 
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