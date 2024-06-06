https://1prime.ru/20240606/ekonomika-848884447.html

Снижение ставки ЦБ поможет нарастить инвестиции в экономику, заявили в РФПИ

Снижение ставки ЦБ поможет нарастить инвестиции в экономику, заявили в РФПИ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Снижение ставки ЦБ поможет нарастить инвестиции в экономику, заявили в РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций надеется на снижение ключевой ставки Банка России в ближайшей перспективе - это позволит нарастить инвестиции в экономику... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T08:20+0300

2024-06-06T08:20+0300

2024-06-06T08:20+0300

банк россии

ставка банка россии

экономика рф

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/37/840753738_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_e3623fc786fca6ffd8862aa186973827.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций надеется на снижение ключевой ставки Банка России в ближайшей перспективе - это позволит нарастить инвестиции в экономику страны, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ-2024. Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 7 июня. Сейчас ставка составляет 16%. "Ключевая ставка Центрального банка России очень важна для дальнейшего развития и роста российского бизнеса, для инвестиций в реальный сектор экономики. Многие аналитики ожидают ее повышения. Мы надеемся на возможность снижения ключевой ставки. Снижение ставки значимо поможет направить инвестиции именно в реальный сектор российской экономики, а не просто позволить им оседать в различных финансовых инструментах. Мы надеемся на снижение ставки в ближайшей перспективе, наши портфельные компании на это тоже надеются", - сказал Дмитриев. По его словам, это позволит дальше наращивать инвестиции в России. "Очень важно, чтобы ключевая ставка в обозримой перспективе стала ниже, чем средний доход бизнеса в реальном секторе. Потому что, если ставка выше, чем рентабельность бизнеса, то в реальный сектор сложно вкладывать, и многие просто размещают средства в финансовых инструментах, а не идут в реальный сектор", - пояснил глава фонда. Кроме того, компаниям из реального сектора сложно брать кредиты по ставке выше, чем их внутренняя рентабельность, добавил он. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240604/tsb-848794485.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии, экономика рф, инвестиции