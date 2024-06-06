Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Снижение ставки ЦБ поможет нарастить инвестиции в экономику, заявили в РФПИ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240606/ekonomika-848884447.html
Снижение ставки ЦБ поможет нарастить инвестиции в экономику, заявили в РФПИ
Снижение ставки ЦБ поможет нарастить инвестиции в экономику, заявили в РФПИ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Снижение ставки ЦБ поможет нарастить инвестиции в экономику, заявили в РФПИ
Российский фонд прямых инвестиций надеется на снижение ключевой ставки Банка России в ближайшей перспективе - это позволит нарастить инвестиции в экономику... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T08:20+0300
2024-06-06T08:20+0300
банк россии
ставка банка россии
экономика рф
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/37/840753738_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_e3623fc786fca6ffd8862aa186973827.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций надеется на снижение ключевой ставки Банка России в ближайшей перспективе - это позволит нарастить инвестиции в экономику страны, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ-2024. Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 7 июня. Сейчас ставка составляет 16%. "Ключевая ставка Центрального банка России очень важна для дальнейшего развития и роста российского бизнеса, для инвестиций в реальный сектор экономики. Многие аналитики ожидают ее повышения. Мы надеемся на возможность снижения ключевой ставки. Снижение ставки значимо поможет направить инвестиции именно в реальный сектор российской экономики, а не просто позволить им оседать в различных финансовых инструментах. Мы надеемся на снижение ставки в ближайшей перспективе, наши портфельные компании на это тоже надеются", - сказал Дмитриев. По его словам, это позволит дальше наращивать инвестиции в России. "Очень важно, чтобы ключевая ставка в обозримой перспективе стала ниже, чем средний доход бизнеса в реальном секторе. Потому что, если ставка выше, чем рентабельность бизнеса, то в реальный сектор сложно вкладывать, и многие просто размещают средства в финансовых инструментах, а не идут в реальный сектор", - пояснил глава фонда. Кроме того, компаниям из реального сектора сложно брать кредиты по ставке выше, чем их внутренняя рентабельность, добавил он. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240604/tsb-848794485.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/37/840753738_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_6028f0adfb3af42c609e5b65bfcd7f44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставка банка россии, экономика рф, инвестиции
Банк России, ставка Банка России, экономика РФ, инвестиции
08:20 06.06.2024
 
Снижение ставки ЦБ поможет нарастить инвестиции в экономику, заявили в РФПИ

Глава РФПИ: снижение ставки ЦБ позволит нарастить инвестиции в экономику России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций надеется на снижение ключевой ставки Банка России в ближайшей перспективе - это позволит нарастить инвестиции в экономику страны, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ-2024.
Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 7 июня. Сейчас ставка составляет 16%.
"Ключевая ставка Центрального банка России очень важна для дальнейшего развития и роста российского бизнеса, для инвестиций в реальный сектор экономики. Многие аналитики ожидают ее повышения. Мы надеемся на возможность снижения ключевой ставки. Снижение ставки значимо поможет направить инвестиции именно в реальный сектор российской экономики, а не просто позволить им оседать в различных финансовых инструментах. Мы надеемся на снижение ставки в ближайшей перспективе, наши портфельные компании на это тоже надеются", - сказал Дмитриев.
По его словам, это позволит дальше наращивать инвестиции в России. "Очень важно, чтобы ключевая ставка в обозримой перспективе стала ниже, чем средний доход бизнеса в реальном секторе. Потому что, если ставка выше, чем рентабельность бизнеса, то в реальный сектор сложно вкладывать, и многие просто размещают средства в финансовых инструментах, а не идут в реальный сектор", - пояснил глава фонда.
Кроме того, компаниям из реального сектора сложно брать кредиты по ставке выше, чем их внутренняя рентабельность, добавил он.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
ЦБ перенес пресс-конференцию по итогам заседания по ключевой ставке
4 июня, 10:47
 
Банк Россииставка Банка Россииэкономика РФинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала