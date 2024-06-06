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В "Интер РАО" спрогнозировали снижение экспорта электроэнергии в Китай
В "Интер РАО" спрогнозировали снижение экспорта электроэнергии в Китай - 06.06.2024, ПРАЙМ
В "Интер РАО" спрогнозировали снижение экспорта электроэнергии в Китай
"Интер РАО" прогнозирует снижение экспорта электроэнергии в Китай в 2024 году примерно до 1 миллиарда кВт.ч с 3 миллиардов кВт.ч в 2023 году из-за... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:03+0300
2024-06-06T13:03+0300
2024-06-06T13:03+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. "Интер РАО" прогнозирует снижение экспорта электроэнергии в Китай в 2024 году примерно до 1 миллиарда кВт.ч с 3 миллиардов кВт.ч в 2023 году из-за энергодефицита на Дальнем Востоке, сообщила журналистам на ПМЭФ член правления компании Александра Панина. "У нас экспорт на минимальном объеме... Если в прошлом году поставили более 3 миллиардов кВт.ч, то сейчас я мечтаю о миллиарде, уже было бы неплохо. Из-за дефицита на Дальнем Востоке", - сообщила она. Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2023 году составил 3,1 миллиарда кВт.ч против 4,6 миллиарда кВт.ч годом ранее. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, китай, электроэнергия
РОССИЯ, КИТАЙ, электроэнергия
В "Интер РАО" спрогнозировали снижение экспорта электроэнергии в Китай
"Интер РАО": экспорт электроэнергии в Китай может снизиться до 1 млрд кВт.ч
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. "Интер РАО" прогнозирует снижение экспорта электроэнергии в Китай в 2024 году примерно до 1 миллиарда кВт.ч с 3 миллиардов кВт.ч в 2023 году из-за энергодефицита на Дальнем Востоке, сообщила журналистам на ПМЭФ член правления компании Александра Панина.
"У нас экспорт на минимальном объеме... Если в прошлом году поставили более 3 миллиардов кВт.ч, то сейчас я мечтаю о миллиарде, уже было бы неплохо. Из-за дефицита на Дальнем Востоке", - сообщила она.
Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2023 году составил 3,1 миллиарда кВт.ч против 4,6 миллиарда кВт.ч годом ранее.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.