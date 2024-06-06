https://1prime.ru/20240606/eksport-848907386.html

В "Интер РАО" спрогнозировали снижение экспорта электроэнергии в Китай

В "Интер РАО" спрогнозировали снижение экспорта электроэнергии в Китай - 06.06.2024, ПРАЙМ

В "Интер РАО" спрогнозировали снижение экспорта электроэнергии в Китай

"Интер РАО" прогнозирует снижение экспорта электроэнергии в Китай в 2024 году примерно до 1 миллиарда кВт.ч с 3 миллиардов кВт.ч в 2023 году из-за... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:03+0300

2024-06-06T13:03+0300

2024-06-06T13:03+0300

россия

китай

электроэнергия

https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55640fcdfea5d7faa8bbaeb5ba0b6563.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. "Интер РАО" прогнозирует снижение экспорта электроэнергии в Китай в 2024 году примерно до 1 миллиарда кВт.ч с 3 миллиардов кВт.ч в 2023 году из-за энергодефицита на Дальнем Востоке, сообщила журналистам на ПМЭФ член правления компании Александра Панина. "У нас экспорт на минимальном объеме... Если в прошлом году поставили более 3 миллиардов кВт.ч, то сейчас я мечтаю о миллиарде, уже было бы неплохо. Из-за дефицита на Дальнем Востоке", - сообщила она. Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2023 году составил 3,1 миллиарда кВт.ч против 4,6 миллиарда кВт.ч годом ранее. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, электроэнергия