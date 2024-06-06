https://1prime.ru/20240606/elektrichestvo-848918891.html

На Украине отметили ухудшение состояния энергосистемы

На Украине отметили ухудшение состояния энергосистемы - 06.06.2024, ПРАЙМ

На Украине отметили ухудшение состояния энергосистемы

Состояние энергосистемы и энергооборудования на Украине после последних ударов стало намного хуже, чем в 2022 и 2023 годах, наибольшие разрушения получили... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:44+0300

2024-06-06T15:44+0300

2024-06-06T15:44+0300

энергетика

украина

электричество

энергосистема украины

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Состояние энергосистемы и энергооборудования на Украине после последних ударов стало намного хуже, чем в 2022 и 2023 годах, наибольшие разрушения получили объекты тепло- и гидрогенерации, сообщил послам ЕС в Вене украинский министр энергетики Герман Галущенко. "Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы - до 9 ГВт мощности. Ситуация пока значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Используются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", - приводит слова Галущенко пресс-служба Минэнерго в своем Telegram-канале. По его словам, атомная генерация остается базовой для Украины. Министр подчеркнул, что украинские власти готовятся к тому, чтобы зимой работали все девять энергоблоков АЭС, по его мнению, это способ выжить государству без блэкаутов. В апреле глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы. Как заявило 22 марта Минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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украина, электричество, энергосистема украины