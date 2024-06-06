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"Интер РАО" ведет переговоры с Турцией о поставках электроэнергии в страну - 06.06.2024, ПРАЙМ
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"Интер РАО" ведет переговоры с Турцией о поставках электроэнергии в страну
"Интер РАО" ведет переговоры с Турцией о поставках электроэнергии в страну - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Интер РАО" ведет переговоры с Турцией о поставках электроэнергии в страну
"Интер РАО" ведет переговоры с Турцией о поставках российской электроэнергии в страну, сообщила журналистам на ПМЭФ член правления компании Александра Панина. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:07+0300
2024-06-06T13:07+0300
энергетика
турция
электроэнергия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. "Интер РАО" ведет переговоры с Турцией о поставках российской электроэнергии в страну, сообщила журналистам на ПМЭФ член правления компании Александра Панина. "Мы обсуждаем с турецкой стороной условия контракта, торгуемся, прямо сейчас идут переговоры... Пока сложно, но шанс есть", - сказала она журналистам, комментируя переговоры об экспорте электроэнергии в страну. Панина пояснила, что экспортная пошлина на электроэнергию делает энергопоставки в страну невыгодными для компании, поскольку в данном направлении большая ценовая конкуренция. Грузия и Азербайджан могут напрямую поставлять электроэнергию в Турцию, в то время как Россия может экспортировать через Грузию. Пока "Интер РАО" не экспортировала электроэнергию в Турцию. "Мы просили об отмене (экспортной пошлины - ред.), но не были услышаны. У меня есть мысли, еще раз попытаться обратиться... Потому что здесь идет ценовая конкуренция с другими странами, нет у нас такой маржинальной прибыли большой, чтобы мы могли ее уступить или продавать в ноль", - сообщила Панина. Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под гибкую пошлину, в частности, попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье. Гибкая пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Прошлой осенью Панина сообщала, что "Интер РАО" обращалось к правительству РФ с просьбой исключить электроэнергию из перечня товаров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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турция, электроэнергия
Энергетика, ТУРЦИЯ, электроэнергия
13:07 06.06.2024
 
"Интер РАО" ведет переговоры с Турцией о поставках электроэнергии в страну

"Интер РАО" ведет переговоры с Турцией о поставках электроэнергии из России

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. "Интер РАО" ведет переговоры с Турцией о поставках российской электроэнергии в страну, сообщила журналистам на ПМЭФ член правления компании Александра Панина.
"Мы обсуждаем с турецкой стороной условия контракта, торгуемся, прямо сейчас идут переговоры... Пока сложно, но шанс есть", - сказала она журналистам, комментируя переговоры об экспорте электроэнергии в страну.
Панина пояснила, что экспортная пошлина на электроэнергию делает энергопоставки в страну невыгодными для компании, поскольку в данном направлении большая ценовая конкуренция. Грузия и Азербайджан могут напрямую поставлять электроэнергию в Турцию, в то время как Россия может экспортировать через Грузию. Пока "Интер РАО" не экспортировала электроэнергию в Турцию.
"Мы просили об отмене (экспортной пошлины - ред.), но не были услышаны. У меня есть мысли, еще раз попытаться обратиться... Потому что здесь идет ценовая конкуренция с другими странами, нет у нас такой маржинальной прибыли большой, чтобы мы могли ее уступить или продавать в ноль", - сообщила Панина.
Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под гибкую пошлину, в частности, попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье. Гибкая пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты.
Прошлой осенью Панина сообщала, что "Интер РАО" обращалось к правительству РФ с просьбой исключить электроэнергию из перечня товаров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаТУРЦИЯэлектроэнергия
 
 
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