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Не укроется ничто: США задумали "страшное" для России - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Не укроется ничто: США задумали "страшное" для России
Не укроется ничто: США задумали "страшное" для России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Не укроется ничто: США задумали "страшное" для России
Вашингтон прорабатывает возможность введения всеобъемлющего эмбарго на поставки любых российских товаров. О потенциальных рисках для отечественной экономике... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:15+0300
2024-06-06T11:15+0300
сша
вашингтон
санкции против рф
россия
политика
экономика рф
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Вашингтон прорабатывает возможность введения всеобъемлющего эмбарго на поставки любых российских товаров. О потенциальных рисках для отечественной экономике рассказали эксперты в беседе с РИА Новости.По словам председателя правления ассоциации "Публичная дипломатия" Вадима Петрова, Россия может потерять часть дохода от экспорта энергоресурсов и получить новые проблемы с доступом к технологическим и промышленным товарам. Однако, как показывает практика, обходные пути для торговли всегда найдутся - через третьи страны или использование теневых схем, отметил эксперт. В энергетическом, промышленном и экономическом плане это навредит Евросоюзу еще сильнее, добавляет Дмитрий Семенов, председатель совета директоров ООО "Компания по реализации транспортных проектов "Трансинвест".В конце мая стало известно, что Соединенные Штаты допускают возможность введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией. Хотя "история эмбарго не блестящая", отметил замсоветника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх.
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сша, вашингтон, санкции против рф, россия, политика, экономика рф
США, ВАШИНГТОН, санкции против РФ, РОССИЯ, политика, экономика РФ
11:15 06.06.2024
 
Не укроется ничто: США задумали "страшное" для России

РИА Новости: в США готовятся к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с Россией

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Вашингтон прорабатывает возможность введения всеобъемлющего эмбарго на поставки любых российских товаров. О потенциальных рисках для отечественной экономике рассказали эксперты в беседе с РИА Новости.
По словам председателя правления ассоциации "Публичная дипломатия" Вадима Петрова, Россия может потерять часть дохода от экспорта энергоресурсов и получить новые проблемы с доступом к технологическим и промышленным товарам. Однако, как показывает практика, обходные пути для торговли всегда найдутся - через третьи страны или использование теневых схем, отметил эксперт.
В энергетическом, промышленном и экономическом плане это навредит Евросоюзу еще сильнее, добавляет Дмитрий Семенов, председатель совета директоров ООО "Компания по реализации транспортных проектов "Трансинвест".
В конце мая стало известно, что Соединенные Штаты допускают возможность введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией. Хотя "история эмбарго не блестящая", отметил замсоветника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
В Белом доме допустили, что США введут эмбарго на весь российский экспорт
28 мая, 18:31
 
СШАВАШИНГТОНсанкции против РФРОССИЯполитикаэкономика РФ
 
 
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