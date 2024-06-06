Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3 процента - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240606/energopotreblenie-848894985.html
Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3 процента
Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3 процента - 06.06.2024, ПРАЙМ
Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3 процента
Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала года увеличилось на 3,3%, данные не учитывают високосный год и температурный фактор, сообщили РИА... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:34+0300
2024-06-06T10:34+0300
энергетика
россия
энергопотребление
системный оператор еэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала года увеличилось на 3,3%, данные не учитывают високосный год и температурный фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Системного оператора ЕЭС". "Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала года увеличилось на 3,3%. Эти данные не учитывают високосный год и температурный фактор", - сказали в пресс-службе. В середине апреля "Системный оператор" сообщал, что энергодефицитные районы РФ продолжают демонстрировать значительный рост энергопотребления. Так, в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири энергопотребление в первом квартале 2024 года выросло на 9,6%; в ОЭС Востока - на 5,2%; в юго-западной части ОЭС Юга – на 1,3%.
https://1prime.ru/20240524/atom-848493058.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b26603a183d79e215bcc9013128f8748.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, энергопотребление, системный оператор еэс
Энергетика, РОССИЯ, Энергопотребление, Системный оператор ЕЭС
10:34 06.06.2024
 
Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3 процента

"Системный оператор": энергопотребление в РФ с начала года выросло на 3,3%

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала года увеличилось на 3,3%, данные не учитывают високосный год и температурный фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Системного оператора ЕЭС".
"Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала года увеличилось на 3,3%. Эти данные не учитывают високосный год и температурный фактор", - сказали в пресс-службе.
В середине апреля "Системный оператор" сообщал, что энергодефицитные районы РФ продолжают демонстрировать значительный рост энергопотребления. Так, в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири энергопотребление в первом квартале 2024 года выросло на 9,6%; в ОЭС Востока - на 5,2%; в юго-западной части ОЭС Юга – на 1,3%.
Первый энергоблок БелАЭС
Лукашенко высказался о совместных проектах в энергетике с Россией
24 мая, 16:58
 
ЭнергетикаРОССИЯЭнергопотреблениеСистемный оператор ЕЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала