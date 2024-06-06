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Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3 процента
Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3 процента - 06.06.2024, ПРАЙМ
Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3 процента
Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала года увеличилось на 3,3%, данные не учитывают високосный год и температурный фактор, сообщили РИА... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:34+0300
2024-06-06T10:34+0300
2024-06-06T10:34+0300
энергетика
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала года увеличилось на 3,3%, данные не учитывают високосный год и температурный фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Системного оператора ЕЭС". "Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала года увеличилось на 3,3%. Эти данные не учитывают високосный год и температурный фактор", - сказали в пресс-службе. В середине апреля "Системный оператор" сообщал, что энергодефицитные районы РФ продолжают демонстрировать значительный рост энергопотребления. Так, в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири энергопотребление в первом квартале 2024 года выросло на 9,6%; в ОЭС Востока - на 5,2%; в юго-западной части ОЭС Юга – на 1,3%.
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россия, энергопотребление, системный оператор еэс
Энергетика, РОССИЯ, Энергопотребление, Системный оператор ЕЭС
Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3 процента
"Системный оператор": энергопотребление в РФ с начала года выросло на 3,3%
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала года увеличилось на 3,3%, данные не учитывают високосный год и температурный фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Системного оператора ЕЭС".
"Энергопотребление в единой энергосистеме России с начала года увеличилось на 3,3%. Эти данные не учитывают високосный год и температурный фактор", - сказали в пресс-службе.
В середине апреля "Системный оператор" сообщал, что энергодефицитные районы РФ продолжают демонстрировать значительный рост энергопотребления. Так, в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири энергопотребление в первом квартале 2024 года выросло на 9,6%; в ОЭС Востока - на 5,2%; в юго-западной части ОЭС Юга – на 1,3%.
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