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Новак оценил объем экспорта энергоресурсов России в дружественные страны
Новак оценил объем экспорта энергоресурсов России в дружественные страны - 06.06.2024, ПРАЙМ
Новак оценил объем экспорта энергоресурсов России в дружественные страны
Россия примерно 80% экспорта энергоресурсов перенаправила в дружественные страны, "эта стратегия развивается", заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:26+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Россия примерно 80% экспорта энергоресурсов перенаправила в дружественные страны, "эта стратегия развивается", заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на ПМЭФ."Мы примерно около 80% энергетических ресурсов перенаправили на наши дружественные рынки. В основном это Азиатско-Тихоокеанский регион, это Африка, Латинская Америка", - сказал он."Сегодня мы видим, что эта стратегия развивается. Реализуются проекты по развитию инфраструктурных мощностей по всем направлениям", - добавил Новак.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, энергоресурсы, пмэф
Энергетика, РОССИЯ, энергоресурсы, ПМЭФ
Новак оценил объем экспорта энергоресурсов России в дружественные страны
Новак: РФ перенаправила в дружественные страны почти 80% экспорта энергоресурсов
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Россия примерно 80% экспорта энергоресурсов перенаправила в дружественные страны, "эта стратегия развивается", заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на ПМЭФ.
"Мы примерно около 80% энергетических ресурсов перенаправили на наши дружественные рынки. В основном это Азиатско-Тихоокеанский регион, это Африка, Латинская Америка", - сказал он.
"Сегодня мы видим, что эта стратегия развивается. Реализуются проекты по развитию инфраструктурных мощностей по всем направлениям", - добавил Новак.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.