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Новак оценил объем экспорта энергоресурсов России в дружественные страны

Новак оценил объем экспорта энергоресурсов России в дружественные страны - 06.06.2024, ПРАЙМ

Новак оценил объем экспорта энергоресурсов России в дружественные страны

Россия примерно 80% экспорта энергоресурсов перенаправила в дружественные страны, "эта стратегия развивается", заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:26+0300

2024-06-06T09:26+0300

2024-06-06T09:42+0300

энергетика

россия

энергоресурсы

пмэф

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Россия примерно 80% экспорта энергоресурсов перенаправила в дружественные страны, "эта стратегия развивается", заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на ПМЭФ."Мы примерно около 80% энергетических ресурсов перенаправили на наши дружественные рынки. В основном это Азиатско-Тихоокеанский регион, это Африка, Латинская Америка", - сказал он."Сегодня мы видим, что эта стратегия развивается. Реализуются проекты по развитию инфраструктурных мощностей по всем направлениям", - добавил Новак.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, энергоресурсы, пмэф