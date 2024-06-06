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ЕЦБ впервые с 2016 года понизил базовую процентную ставку

ЕЦБ впервые с 2016 года понизил базовую процентную ставку - 06.06.2024, ПРАЙМ

ЕЦБ впервые с 2016 года понизил базовую процентную ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на июньском заседании понизил базовую процентную ставку впервые с 2016 года, до 4,25% годовых с 4,5%, следует из заявления... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:21+0300

2024-06-06T15:21+0300

2024-06-06T15:28+0300

ецб

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на июньском заседании понизил базовую процентную ставку впервые с 2016 года, до 4,25% годовых с 4,5%, следует из заявления регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. В последний раз ЕЦБ понижал ставку в марте 2016 года."Совет управляющих принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут снижены до 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно", - говорится в сообщении.Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогнозы годовой инфляции в странах еврозоны - на текущий год до 2,5% с прежних 2,3%, на следующий - до 2,2% с прежней оценки в 2%, следует из доклада регулятора.Кроме того, в 2026 году ЕЦБ прогнозирует инфляцию в зоне евро на уровне 1,9%.Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 год до 0,9% с 0,6% ранее, следует из пресс-релиза регулятора.Прогноз роста ВВП стран валютного блока на следующий год при этом был понижен - до 1,4% с ожидавшихся в марте 1,5%.В 2026 году ЕЦБ прогнозирует увеличение экономики еврозоны на 1,6%, как и ранее.

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