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Финские экспортные компании больше не ведут бизнес в России

Финские экспортные компании больше не ведут бизнес в России - 06.06.2024, ПРАЙМ

Финские экспортные компании больше не ведут бизнес в России

Финские экспортные компании больше не ведут деятельность в России, следует из результатов опроса Центральной торговой палаты Финляндии. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:49+0300

2024-06-06T10:49+0300

2024-06-06T10:49+0300

экономика

финляндия

россия

торговля

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Финские экспортные компании больше не ведут деятельность в России, следует из результатов опроса Центральной торговой палаты Финляндии. "Недавний опрос руководителей экспортных компаний, проведенный торговой палатой Финляндии, показал, что финские компании больше не ведут бизнес в России. Из числа ответивших на опрос 2,2 % компаний всё еще находятся в процессе выхода (с рынка - ред.), но ни одна из них не имеет реального бизнеса в России", - сказано в сообщении на сайте торговой палаты. Компаниям также был задан вопрос о том, сталкивались ли они с обходом санкций против России. Около 33% респондентов заявили, что сталкивались, 61% - что не сталкивались, остальные не смогли ответить. Кроме того, компании спросили об их возможном участии в восстановлении Украины. "Около 30% планируют участвовать в восстановлении Украины. Чуть большее число, около 33%, не собираются участвовать, а 37% пока не могут сказать", - говорится в материале. Опрос проводился с 28 по 31 мая среди 93 экспортных компаний.

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финляндия, россия, торговля