Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финские экспортные компании больше не ведут бизнес в России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/finlyandiya-848896247.html
Финские экспортные компании больше не ведут бизнес в России
Финские экспортные компании больше не ведут бизнес в России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Финские экспортные компании больше не ведут бизнес в России
Финские экспортные компании больше не ведут деятельность в России, следует из результатов опроса Центральной торговой палаты Финляндии. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:49+0300
2024-06-06T10:49+0300
экономика
финляндия
россия
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Финские экспортные компании больше не ведут деятельность в России, следует из результатов опроса Центральной торговой палаты Финляндии. "Недавний опрос руководителей экспортных компаний, проведенный торговой палатой Финляндии, показал, что финские компании больше не ведут бизнес в России. Из числа ответивших на опрос 2,2 % компаний всё еще находятся в процессе выхода (с рынка - ред.), но ни одна из них не имеет реального бизнеса в России", - сказано в сообщении на сайте торговой палаты. Компаниям также был задан вопрос о том, сталкивались ли они с обходом санкций против России. Около 33% респондентов заявили, что сталкивались, 61% - что не сталкивались, остальные не смогли ответить. Кроме того, компании спросили об их возможном участии в восстановлении Украины. "Около 30% планируют участвовать в восстановлении Украины. Чуть большее число, около 33%, не собираются участвовать, а 37% пока не могут сказать", - говорится в материале. Опрос проводился с 28 по 31 мая среди 93 экспортных компаний.
https://1prime.ru/20240604/bayden-848815399.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, россия, торговля
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, торговля
10:49 06.06.2024
 
Финские экспортные компании больше не ведут бизнес в России

Торговая палата: финские экспортные компании больше не ведут бизнес в России

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Финские экспортные компании больше не ведут деятельность в России, следует из результатов опроса Центральной торговой палаты Финляндии.
"Недавний опрос руководителей экспортных компаний, проведенный торговой палатой Финляндии, показал, что финские компании больше не ведут бизнес в России. Из числа ответивших на опрос 2,2 % компаний всё еще находятся в процессе выхода (с рынка - ред.), но ни одна из них не имеет реального бизнеса в России", - сказано в сообщении на сайте торговой палаты.
Компаниям также был задан вопрос о том, сталкивались ли они с обходом санкций против России. Около 33% респондентов заявили, что сталкивались, 61% - что не сталкивались, остальные не смогли ответить.
Кроме того, компании спросили об их возможном участии в восстановлении Украины.
"Около 30% планируют участвовать в восстановлении Украины. Чуть большее число, около 33%, не собираются участвовать, а 37% пока не могут сказать", - говорится в материале.
Опрос проводился с 28 по 31 мая среди 93 экспортных компаний.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Байден назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО
4 июня, 17:34
 
ЭкономикаФИНЛЯНДИЯРОССИЯторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала