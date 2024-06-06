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Возможности легко уйти от налогообложения не будет, заявил глава ФНС - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Возможности легко уйти от налогообложения не будет, заявил глава ФНС
Возможности легко уйти от налогообложения не будет, заявил глава ФНС - 06.06.2024, ПРАЙМ
Возможности легко уйти от налогообложения не будет, заявил глава ФНС
Возможности легко уйти от налогообложения в России не будет, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в рамках ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:10+0300
2024-06-06T13:18+0300
фнс
налоги
даниил егоров
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Возможности легко уйти от налогообложения в России не будет, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в рамках ПМЭФ."Возможность легко уйти в тень явно предоставлена не будет", - заявил Егоров в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках форума.Правительство на прошлой неделе внесло в Госдуму предложения по изменению в налоговую систему России. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, предлагается ставка налога на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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фнс, даниил егоров, пмэф-2024
ФНС, Налоги, Даниил Егоров, ПМЭФ-2024
13:10 06.06.2024 (обновлено: 13:18 06.06.2024)
 
Возможности легко уйти от налогообложения не будет, заявил глава ФНС

Егоров пообещал, что ФНС не даст возможности легко уйти от налогов в России

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководителем ФНС Д. Егоровым
Президент РФ В. Путин встретился с руководителем ФНС Д. Егоровым - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Возможности легко уйти от налогообложения в России не будет, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в рамках ПМЭФ.
"Возможность легко уйти в тень явно предоставлена не будет", - заявил Егоров в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках форума.
Правительство на прошлой неделе внесло в Госдуму предложения по изменению в налоговую систему России. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, предлагается ставка налога на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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