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Возможности легко уйти от налогообложения не будет, заявил глава ФНС

Возможности легко уйти от налогообложения не будет, заявил глава ФНС - 06.06.2024, ПРАЙМ

Возможности легко уйти от налогообложения не будет, заявил глава ФНС

Возможности легко уйти от налогообложения в России не будет, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в рамках ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:10+0300

2024-06-06T13:10+0300

2024-06-06T13:18+0300

фнс

налоги

даниил егоров

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Возможности легко уйти от налогообложения в России не будет, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в рамках ПМЭФ."Возможность легко уйти в тень явно предоставлена не будет", - заявил Егоров в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках форума.Правительство на прошлой неделе внесло в Госдуму предложения по изменению в налоговую систему России. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, предлагается ставка налога на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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фнс, даниил егоров, пмэф-2024