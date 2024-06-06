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ФНС будет автоматически предоставлять социальные налоговые вычеты - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФНС будет автоматически предоставлять социальные налоговые вычеты
ФНС будет автоматически предоставлять социальные налоговые вычеты - 06.06.2024, ПРАЙМ
ФНС будет автоматически предоставлять социальные налоговые вычеты
Федеральная налоговая служа России в 2025 году начнет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме, без необходимости для граждан подавать... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:40+0300
2024-06-06T13:40+0300
экономика
россия
фнс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служа России в 2025 году начнет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме, без необходимости для граждан подавать заявление и налоговую декларацию, сообщил глава службы Даниил Егоров. "Собственно, что произойдет в 2025 году: по социальным вычетам - на фитнес, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение мы перейдём тоже в проактивную модель", - сказал Егоров в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ. Сейчас в упрощенном режиме налоговые органы предоставляют гражданам инвестиционный и имущественный вычеты. "Мы апробировали бездекларационную систему предоставления вычетов на примере инвестиционных вычетов и имущественных: когда мы подключаемся к банкам, к инвестиционным компаниям, они нам предоставляют данные, и мы знаем, сколько вам на вычет денег". – пояснил Егоров. В 2025 году другие организации также будут предоставлять в ФНС данные для получения налогового вычета их клиентами. ФНС будет выкладывать информацию о положенном налогоплательщику вычете в его личный кабинет на сайте налоговой службы. Получателю необходимо будет только указать номер банковского счета, куда ему перевести излишне уплаченный налог. Таким образом, по его словам, это становится обычной услугой, которую налоговый орган предоставляет гражданам. Егоров напомнил, что уже сейчас даже при классическом получении вычетов с подачей налогоплательщиком соответствующего заявления и предоставлением налоговой декларации, срок рассмотрения документов ведомством значительно сокращен. "Даже там, где мы работаем по классике, мы уже срок рассмотрения довели до 12 дней. Раньше было четыре месяца", – отметил Егоров.
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россия, фнс
Экономика, РОССИЯ, ФНС
13:40 06.06.2024
 
ФНС будет автоматически предоставлять социальные налоговые вычеты

ФНС начнет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМежрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служа России в 2025 году начнет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме, без необходимости для граждан подавать заявление и налоговую декларацию, сообщил глава службы Даниил Егоров.
"Собственно, что произойдет в 2025 году: по социальным вычетам - на фитнес, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение мы перейдём тоже в проактивную модель", - сказал Егоров в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ.
Сейчас в упрощенном режиме налоговые органы предоставляют гражданам инвестиционный и имущественный вычеты.
"Мы апробировали бездекларационную систему предоставления вычетов на примере инвестиционных вычетов и имущественных: когда мы подключаемся к банкам, к инвестиционным компаниям, они нам предоставляют данные, и мы знаем, сколько вам на вычет денег". – пояснил Егоров.
В 2025 году другие организации также будут предоставлять в ФНС данные для получения налогового вычета их клиентами. ФНС будет выкладывать информацию о положенном налогоплательщику вычете в его личный кабинет на сайте налоговой службы. Получателю необходимо будет только указать номер банковского счета, куда ему перевести излишне уплаченный налог.
Таким образом, по его словам, это становится обычной услугой, которую налоговый орган предоставляет гражданам.
Егоров напомнил, что уже сейчас даже при классическом получении вычетов с подачей налогоплательщиком соответствующего заявления и предоставлением налоговой декларации, срок рассмотрения документов ведомством значительно сокращен.
"Даже там, где мы работаем по классике, мы уже срок рассмотрения довели до 12 дней. Раньше было четыре месяца", – отметил Егоров.
 
ЭкономикаРОССИЯФНС
 
 
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