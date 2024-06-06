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Названы потери Европы из-за попытки отказаться от российского газа

Названы потери Европы из-за попытки отказаться от российского газа - 06.06.2024, ПРАЙМ

Названы потери Европы из-за попытки отказаться от российского газа

Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:37+0300

2024-06-06T10:37+0300

2024-06-06T11:02+0300

энергетика

европа

россия

поставки газа

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время ПМЭФ."Мы посчитали эффект, который Европа получила за счет попытки отказаться от российского газа. Этот эффект составляет 700 миллиардов евро, а к концу году года этот эффект достигнет триллиона евро", – сказал он.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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европа, россия, поставки газа