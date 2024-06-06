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Названы потери Европы из-за попытки отказаться от российского газа - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Названы потери Европы из-за попытки отказаться от российского газа
Названы потери Европы из-за попытки отказаться от российского газа - 06.06.2024, ПРАЙМ
Названы потери Европы из-за попытки отказаться от российского газа
Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:37+0300
2024-06-06T11:02+0300
энергетика
европа
россия
поставки газа
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время ПМЭФ."Мы посчитали эффект, который Европа получила за счет попытки отказаться от российского газа. Этот эффект составляет 700 миллиардов евро, а к концу году года этот эффект достигнет триллиона евро", – сказал он.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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европа, россия, поставки газа
Энергетика, ЕВРОПА, РОССИЯ, поставки газа
10:37 06.06.2024 (обновлено: 11:02 06.06.2024)
 
Названы потери Европы из-за попытки отказаться от российского газа

РФПИ: Европа потеряла 700 млрд евро из-за попытки отказаться от российского газа

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Европа уже потеряла 700 миллиардов евро из-за попытки отказаться от российского газа, а к концу года цифра достигнет 1 триллиона евро, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время ПМЭФ.
"Мы посчитали эффект, который Европа получила за счет попытки отказаться от российского газа. Этот эффект составляет 700 миллиардов евро, а к концу году года этот эффект достигнет триллиона евро", – сказал он.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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