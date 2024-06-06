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Спрос на нефть до 2030 года будет расти, заявил Дюков - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Спрос на нефть до 2030 года будет расти, заявил Дюков
Спрос на нефть до 2030 года будет расти, заявил Дюков - 06.06.2024, ПРАЙМ
Спрос на нефть до 2030 года будет расти, заявил Дюков
Действия мировых нефтегазовых компаний подтверждают, что спрос на нефть будет расти и в это десятилетие, и за горизонтом 2030 года, заявил председатель... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:29+0300
2024-06-06T10:58+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Действия мировых нефтегазовых компаний подтверждают, что спрос на нефть будет расти и в это десятилетие, и за горизонтом 2030 года, заявил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, выступая на ПМЭФ-2024."Нефть продолжает оставаться самым важным сырьевым товаром... Мировой экономике будут нужны углеводороды и нефть не одно десятилетие... Спрос будет расти и за горизонтом 30-го года. В принципе, действия западных нефтегазовых компаний это подтверждают", - сказал Дюков.Ранее в четверг вице-премьер РФ Александр Новак заявил на ПМЭФ, что мировой спрос на нефть в перспективе до 2030 года может вырасти до 110-115 миллионов баррелей в сутки.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, газпром
Энергетика, РОССИЯ, Газпром
10:29 06.06.2024 (обновлено: 10:58 06.06.2024)
 
Спрос на нефть до 2030 года будет расти, заявил Дюков

Дюков: действия нефтегазовых компаний подтверждают, что спрос на нефть будет расти

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Действия мировых нефтегазовых компаний подтверждают, что спрос на нефть будет расти и в это десятилетие, и за горизонтом 2030 года, заявил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, выступая на ПМЭФ-2024.
"Нефть продолжает оставаться самым важным сырьевым товаром... Мировой экономике будут нужны углеводороды и нефть не одно десятилетие... Спрос будет расти и за горизонтом 30-го года. В принципе, действия западных нефтегазовых компаний это подтверждают", - сказал Дюков.
Ранее в четверг вице-премьер РФ Александр Новак заявил на ПМЭФ, что мировой спрос на нефть в перспективе до 2030 года может вырасти до 110-115 миллионов баррелей в сутки.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаРОССИЯГазпром
 
 
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