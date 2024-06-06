https://1prime.ru/20240606/gazprom-848894403.html
Спрос на нефть до 2030 года будет расти, заявил Дюков
Спрос на нефть до 2030 года будет расти, заявил Дюков - 06.06.2024, ПРАЙМ
Спрос на нефть до 2030 года будет расти, заявил Дюков
Действия мировых нефтегазовых компаний подтверждают, что спрос на нефть будет расти и в это десятилетие, и за горизонтом 2030 года, заявил председатель... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:29+0300
2024-06-06T10:29+0300
2024-06-06T10:58+0300
энергетика
россия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/01/830580101_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_84990cb265f2106b831178f88791f148.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Действия мировых нефтегазовых компаний подтверждают, что спрос на нефть будет расти и в это десятилетие, и за горизонтом 2030 года, заявил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, выступая на ПМЭФ-2024."Нефть продолжает оставаться самым важным сырьевым товаром... Мировой экономике будут нужны углеводороды и нефть не одно десятилетие... Спрос будет расти и за горизонтом 30-го года. В принципе, действия западных нефтегазовых компаний это подтверждают", - сказал Дюков.Ранее в четверг вице-премьер РФ Александр Новак заявил на ПМЭФ, что мировой спрос на нефть в перспективе до 2030 года может вырасти до 110-115 миллионов баррелей в сутки.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/01/830580101_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_fdf2724aca3b311d28f92251daa0f962.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газпром
Энергетика, РОССИЯ, Газпром
Спрос на нефть до 2030 года будет расти, заявил Дюков
Дюков: действия нефтегазовых компаний подтверждают, что спрос на нефть будет расти
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Действия мировых нефтегазовых компаний подтверждают, что спрос на нефть будет расти и в это десятилетие, и за горизонтом 2030 года, заявил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, выступая на ПМЭФ-2024.
"Нефть продолжает оставаться самым важным сырьевым товаром... Мировой экономике будут нужны углеводороды и нефть не одно десятилетие... Спрос будет расти и за горизонтом 30-го года. В принципе, действия западных нефтегазовых компаний это подтверждают", - сказал Дюков.
Ранее в четверг вице-премьер РФ Александр Новак заявил на ПМЭФ, что мировой спрос на нефть в перспективе до 2030 года может вырасти до 110-115 миллионов баррелей в сутки.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.