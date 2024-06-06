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Сальдо назвал число жертв от разрушения Каховской ГЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Сальдо назвал число жертв от разрушения Каховской ГЭС
Сальдо назвал число жертв от разрушения Каховской ГЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ
Сальдо назвал число жертв от разрушения Каховской ГЭС
Общее количество жертв от разрушения в 2023 году Каховской ГЭС превысило 60 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T08:59+0300
2024-06-06T08:59+0300
происшествия
каховская гэс
жертвы
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Общее количество жертв от разрушения в 2023 году Каховской ГЭС превысило 60 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли от воздействий выпущенной злой волей стихии. Более 10 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения", — написал он в своем Telegram-канале. Сальдо сообщил, что жителям пострадавших районов была оказана финансовая помощь. По его словам, благодаря слаженной работе уже через два месяца основные последствия катастрофы удалось преодолеть и большая часть людей вернулась в свои дома.Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после нескольких ракетных ударов, которые нанесли ВСУ. Ранее сообщалось, что из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
https://1prime.ru/20240606/kges-848881147.html
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каховская гэс, жертвы, владимир сальдо
Происшествия, Каховская ГЭС, жертвы, Владимир Сальдо
08:59 06.06.2024
 
Сальдо назвал число жертв от разрушения Каховской ГЭС

Сальдо: число жертв от разрушения Каховской ГЭС превысило 60 человек

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Общее количество жертв от разрушения в 2023 году Каховской ГЭС превысило 60 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли от воздействий выпущенной злой волей стихии. Более 10 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения", — написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо сообщил, что жителям пострадавших районов была оказана финансовая помощь.
По его словам, благодаря слаженной работе уже через два месяца основные последствия катастрофы удалось преодолеть и большая часть людей вернулась в свои дома.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после нескольких ракетных ударов, которые нанесли ВСУ. Ранее сообщалось, что из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
Каховская ГЭС - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Власти рассказали о планах в отношении Каховской ГЭС
05:53
 
ПроисшествияКаховская ГЭСжертвыВладимир Сальдо
 
 
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