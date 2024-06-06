https://1prime.ru/20240606/ges-848886468.html

Чиновник рассказал, зачем Киеву был нужен теракт на Каховской ГЭС

Чиновник рассказал, зачем Киеву был нужен теракт на Каховской ГЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ

Чиновник рассказал, зачем Киеву был нужен теракт на Каховской ГЭС

Киевские власти показали свое равнодушие к региону, осуществив террористический акт на Каховской ГЭС. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:05+0300

2024-06-06T09:05+0300

2024-06-06T10:24+0300

каховская гэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84076/51/840765178_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_cbe09d6d984226401b61ae1cdda0bd2c.jpg

ГЕНИЧЕСК, 6 июн - ПРАЙМ. Киевские власти показали свое равнодушие к региону, осуществив террористический акт на Каховской ГЭС. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель правительства региона Андрей Алексеенко."Терактом на Каховской ГЭС год назад украинские власти четко показали всем, что они не рассчитывают на возвращение Херсонской области и ее жителей. Тот, кто собирается жить на земле, не станет своими руками превращать ее в зону экологического бедствия. Не станет уничтожать критическую инфраструктуру, которая была основой экономики и жизни людей", — сказал он в годовщину подрыва плотины.Он подчеркнул, что Россия в свою очередь ликвидировала последствия наводнения и провела восстановительные работы в регионе. Сразу после вступления Херсонской области в состав Российской Федерации, страна отремонтировала дороги, социальные объекты, а также запустила промышленные предприятия.Алексеенко также обратил внимание на то, что за прошедший год украинская сторона мало что сделала для развития этой территории, кроме объявления мобилизации и постоянных обстрелов.На данный момент около 75 процентов Херсонской области находится под контролем России, в то время как украинские войска удерживают часть территории на правом берегу Днепра, включая город Херсон.

https://1prime.ru/20240606/kges-848881147.html

каховская гэс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

каховская гэс