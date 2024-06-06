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Чиновник рассказал, зачем Киеву был нужен теракт на Каховской ГЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Чиновник рассказал, зачем Киеву был нужен теракт на Каховской ГЭС
Чиновник рассказал, зачем Киеву был нужен теракт на Каховской ГЭС - 06.06.2024, ПРАЙМ
Чиновник рассказал, зачем Киеву был нужен теракт на Каховской ГЭС
Киевские власти показали свое равнодушие к региону, осуществив террористический акт на Каховской ГЭС. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:05+0300
2024-06-06T10:24+0300
каховская гэс
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - ПРАЙМ. Киевские власти показали свое равнодушие к региону, осуществив террористический акт на Каховской ГЭС. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель правительства региона Андрей Алексеенко."Терактом на Каховской ГЭС год назад украинские власти четко показали всем, что они не рассчитывают на возвращение Херсонской области и ее жителей. Тот, кто собирается жить на земле, не станет своими руками превращать ее в зону экологического бедствия. Не станет уничтожать критическую инфраструктуру, которая была основой экономики и жизни людей", — сказал он в годовщину подрыва плотины.Он подчеркнул, что Россия в свою очередь ликвидировала последствия наводнения и провела восстановительные работы в регионе. Сразу после вступления Херсонской области в состав Российской Федерации, страна отремонтировала дороги, социальные объекты, а также запустила промышленные предприятия.Алексеенко также обратил внимание на то, что за прошедший год украинская сторона мало что сделала для развития этой территории, кроме объявления мобилизации и постоянных обстрелов.На данный момент около 75 процентов Херсонской области находится под контролем России, в то время как украинские войска удерживают часть территории на правом берегу Днепра, включая город Херсон.
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каховская гэс
Каховская ГЭС
09:05 06.06.2024 (обновлено: 10:24 06.06.2024)
 
Чиновник рассказал, зачем Киеву был нужен теракт на Каховской ГЭС

Алексеенко: терактом на Каховской ГЭС Киев показал, что регион ему не нужен

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - ПРАЙМ. Киевские власти показали свое равнодушие к региону, осуществив террористический акт на Каховской ГЭС. Таким мнением с РИА Новости поделился председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"Терактом на Каховской ГЭС год назад украинские власти четко показали всем, что они не рассчитывают на возвращение Херсонской области и ее жителей. Тот, кто собирается жить на земле, не станет своими руками превращать ее в зону экологического бедствия. Не станет уничтожать критическую инфраструктуру, которая была основой экономики и жизни людей", — сказал он в годовщину подрыва плотины.
Он подчеркнул, что Россия в свою очередь ликвидировала последствия наводнения и провела восстановительные работы в регионе. Сразу после вступления Херсонской области в состав Российской Федерации, страна отремонтировала дороги, социальные объекты, а также запустила промышленные предприятия.
Алексеенко также обратил внимание на то, что за прошедший год украинская сторона мало что сделала для развития этой территории, кроме объявления мобилизации и постоянных обстрелов.
На данный момент около 75 процентов Херсонской области находится под контролем России, в то время как украинские войска удерживают часть территории на правом берегу Днепра, включая город Херсон.
Каховская ГЭС - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
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