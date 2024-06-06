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СМИ: Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь кпп на границе с Россией - 06.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь кпп на границе с Россией
СМИ: Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь кпп на границе с Россией - 06.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь кпп на границе с Россией
Эстония с 1 июля изменит график работы пункта пропуска "Койдула" на границе с Россией, указала телерадиовещательная компания ERR. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:34+0300
2024-06-06T14:34+0300
эстония
россия
кпп
российско-финская граница
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Эстония с 1 июля изменит график работы пункта пропуска "Койдула" на границе с Россией, указала телерадиовещательная компания ERR.Пункт находится недалеко от российского города Печоры Псковской области. Ранее сообщалось, что аналогичное решение было принято касательно КПП "Нарва-1", который располагается между эстонской Нарвой и российским Ивангородом."Пограничный пункт на российско-эстонской границе "Койдула" начнут закрывать в ночное время с 1 июля. Погранпереход будет работать с 05.30 до 21.30 (совпадает с московским - ред.)", — говорится в публикации компании.КПП "Нарва-1" перевели на сокращенный режим 1 мая, теперь он работает с 7.00 до 23.00. "Койдула" является одним из двух погранпунктов, через которые осуществляется торговля между Россией и Евросоюзом. По информации ERR, многие люди с двойным гражданством ежедневно пользуются пунктом, когда ездят на работу.
https://1prime.ru/20240605/obeschanie-848853100.html
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эстония, россия, кпп, российско-финская граница
ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, КПП, российско-финская граница
14:34 06.06.2024
 
СМИ: Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь кпп на границе с Россией

ERR: Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь кпп "Койдула" на границе с Россией

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Эстония с 1 июля изменит график работы пункта пропуска "Койдула" на границе с Россией, указала телерадиовещательная компания ERR.
Пункт находится недалеко от российского города Печоры Псковской области. Ранее сообщалось, что аналогичное решение было принято касательно КПП "Нарва-1", который располагается между эстонской Нарвой и российским Ивангородом.
"Пограничный пункт на российско-эстонской границе "Койдула" начнут закрывать в ночное время с 1 июля. Погранпереход будет работать с 05.30 до 21.30 (совпадает с московским - ред.)", — говорится в публикации компании.
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КПП "Нарва-1" перевели на сокращенный режим 1 мая, теперь он работает с 7.00 до 23.00.
"Койдула" является одним из двух погранпунктов, через которые осуществляется торговля между Россией и Евросоюзом. По информации ERR, многие люди с двойным гражданством ежедневно пользуются пунктом, когда ездят на работу.
 
ЭСТОНИЯРОССИЯКППроссийско-финская граница
 
 
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