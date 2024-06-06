https://1prime.ru/20240606/granitsa-848913485.html

СМИ: Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь кпп на границе с Россией

СМИ: Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь кпп на границе с Россией - 06.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: Эстония с 1 июля будет закрывать на ночь кпп на границе с Россией

Эстония с 1 июля изменит график работы пункта пропуска "Койдула" на границе с Россией, указала телерадиовещательная компания ERR. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:34+0300

2024-06-06T14:34+0300

2024-06-06T14:34+0300

эстония

россия

кпп

российско-финская граница

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Эстония с 1 июля изменит график работы пункта пропуска "Койдула" на границе с Россией, указала телерадиовещательная компания ERR.Пункт находится недалеко от российского города Печоры Псковской области. Ранее сообщалось, что аналогичное решение было принято касательно КПП "Нарва-1", который располагается между эстонской Нарвой и российским Ивангородом."Пограничный пункт на российско-эстонской границе "Койдула" начнут закрывать в ночное время с 1 июля. Погранпереход будет работать с 05.30 до 21.30 (совпадает с московским - ред.)", — говорится в публикации компании.КПП "Нарва-1" перевели на сокращенный режим 1 мая, теперь он работает с 7.00 до 23.00. "Койдула" является одним из двух погранпунктов, через которые осуществляется торговля между Россией и Евросоюзом. По информации ERR, многие люди с двойным гражданством ежедневно пользуются пунктом, когда ездят на работу.

https://1prime.ru/20240605/obeschanie-848853100.html

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эстония, россия, кпп, российско-финская граница