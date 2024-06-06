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Греф не увидел повода для снижения ставки ЦБ
Греф не увидел повода для снижения ставки ЦБ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Греф не увидел повода для снижения ставки ЦБ
Никаких триггеров для снижения ключевой ставки ЦБ РФ пока нет, на ближайшем заседании она будет как минимум сохранена, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:59+0300
2024-06-06T12:59+0300
2024-06-06T13:20+0300
экономика
ставка банка россии
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Никаких триггеров для снижения ключевой ставки ЦБ РФ пока нет, на ближайшем заседании она будет как минимум сохранена, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф."Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется и выше наших прогнозов, и выше ожиданий Центрального банка, поэтому скорее всего, что ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае, оснований для снижения нет пока. Никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, пока не видим", - сказал Греф.Он добавил, что вероятность повышения ставки есть, еще нужно время, чтобы это понять. "Центральный банк принимает решение самостоятельно, поэтому предсказывать решение - дело неблагодарное", - добавил глава Сбербанка.Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 7 июня. Сейчас ставка составляет 16%.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ставка банка россии, герман греф
Экономика, ставка Банка России, Герман Греф
Греф не увидел повода для снижения ставки ЦБ
Греф: триггеров для снижения ключевой ставки ЦБ нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Никаких триггеров для снижения ключевой ставки ЦБ РФ пока нет, на ближайшем заседании она будет как минимум сохранена, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф.
"Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется и выше наших прогнозов, и выше ожиданий Центрального банка, поэтому скорее всего, что ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае, оснований для снижения нет пока. Никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, пока не видим", - сказал Греф.
Он добавил, что вероятность повышения ставки есть, еще нужно время, чтобы это понять. "Центральный банк принимает решение самостоятельно, поэтому предсказывать решение - дело неблагодарное", - добавил глава Сбербанка.
Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 7 июня. Сейчас ставка составляет 16%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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