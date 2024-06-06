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Греф: федеральный налоговый инвестиционный должен касаться банков - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Греф: федеральный налоговый инвестиционный должен касаться банков
Греф: федеральный налоговый инвестиционный должен касаться банков - 06.06.2024, ПРАЙМ
Греф: федеральный налоговый инвестиционный должен касаться банков
Сбербанк позитивно оценивает введение федерального инвестиционного налогового вычета, но хотел бы, чтобы он распространялся и на финансовые структуры, заявил... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:47+0300
2024-06-06T13:47+0300
налоги
герман греф
банки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сбербанк позитивно оценивает введение федерального инвестиционного налогового вычета, но хотел бы, чтобы он распространялся и на финансовые структуры, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. "Сегодня появляется федеральный налоговый вычет, мы оцениваем его позитивно. Но мы будем вести, конечно, еще консультации с министерством финансов, потому что пока из него исключены финансовые структуры… Мы инвестируем достаточно много, нам бы хотелось, чтобы федеральный вычет распространялся в том числе на финансовые структуры", - сказал Греф. Комментируя планируемые налоговые изменения, он отметил, что в бизнесе нет никого, кто мечтал бы получить повышенные налоги. "Но надо сказать, что тот пакет, который внесен, он все-таки достаточно сбалансирован", - подчеркнул Греф. "Что касается в первую очередь повышения налога на прибыль - сама ставка налога на прибыль мало о чем говорит. Очень важно понять все-таки, какие будут вычеты из налогооблагаемой базы", - добавил глава Сбербанка. Правительство РФ на прошлой неделе внесло в Госдуму ряд поправок в Налоговый кодекс РФ, которые, как предполагается, должны вступить силу с 1 января 2025 года. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц. Кроме того, предлагается ставка налога на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций. Законопроект также содержит новую главу: федеральный инвестиционный налоговый вычет. Предполагается, что этот инструмент позволит компаниям, инвестирующим свою прибыль, вернуть часть налога на прибыль, которая должна уплачиваться в федеральный бюджет. Параметры и условия вычета должно устанавливать правительство РФ. При этом ряд категорий налогоплательщиков, включая банки, согласно проекту, не смогут претендовать на вычет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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герман греф, банки
Налоги, Герман Греф, Банки
13:47 06.06.2024
 
Греф: федеральный налоговый инвестиционный должен касаться банков

Греф хочет, чтобы федеральный налоговый инвестиционный вычет касался и банков

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОткрытие головного офиса Сбербанка в Симферополе
Открытие головного офиса Сбербанка в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сбербанк позитивно оценивает введение федерального инвестиционного налогового вычета, но хотел бы, чтобы он распространялся и на финансовые структуры, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф.
"Сегодня появляется федеральный налоговый вычет, мы оцениваем его позитивно. Но мы будем вести, конечно, еще консультации с министерством финансов, потому что пока из него исключены финансовые структуры… Мы инвестируем достаточно много, нам бы хотелось, чтобы федеральный вычет распространялся в том числе на финансовые структуры", - сказал Греф.
Комментируя планируемые налоговые изменения, он отметил, что в бизнесе нет никого, кто мечтал бы получить повышенные налоги. "Но надо сказать, что тот пакет, который внесен, он все-таки достаточно сбалансирован", - подчеркнул Греф.
"Что касается в первую очередь повышения налога на прибыль - сама ставка налога на прибыль мало о чем говорит. Очень важно понять все-таки, какие будут вычеты из налогооблагаемой базы", - добавил глава Сбербанка.
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09:55
Правительство РФ на прошлой неделе внесло в Госдуму ряд поправок в Налоговый кодекс РФ, которые, как предполагается, должны вступить силу с 1 января 2025 года. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц. Кроме того, предлагается ставка налога на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций.
Законопроект также содержит новую главу: федеральный инвестиционный налоговый вычет. Предполагается, что этот инструмент позволит компаниям, инвестирующим свою прибыль, вернуть часть налога на прибыль, которая должна уплачиваться в федеральный бюджет. Параметры и условия вычета должно устанавливать правительство РФ. При этом ряд категорий налогоплательщиков, включая банки, согласно проекту, не смогут претендовать на вычет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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