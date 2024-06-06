https://1prime.ru/20240606/gref-848909944.html

Греф: федеральный налоговый инвестиционный должен касаться банков

Греф: федеральный налоговый инвестиционный должен касаться банков - 06.06.2024, ПРАЙМ

Греф: федеральный налоговый инвестиционный должен касаться банков

Сбербанк позитивно оценивает введение федерального инвестиционного налогового вычета, но хотел бы, чтобы он распространялся и на финансовые структуры, заявил... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:47+0300

2024-06-06T13:47+0300

2024-06-06T13:47+0300

налоги

герман греф

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818334_0:0:2291:1288_1920x0_80_0_0_464153e1af09514ec3c0a80d0412e2b5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Сбербанк позитивно оценивает введение федерального инвестиционного налогового вычета, но хотел бы, чтобы он распространялся и на финансовые структуры, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. "Сегодня появляется федеральный налоговый вычет, мы оцениваем его позитивно. Но мы будем вести, конечно, еще консультации с министерством финансов, потому что пока из него исключены финансовые структуры… Мы инвестируем достаточно много, нам бы хотелось, чтобы федеральный вычет распространялся в том числе на финансовые структуры", - сказал Греф. Комментируя планируемые налоговые изменения, он отметил, что в бизнесе нет никого, кто мечтал бы получить повышенные налоги. "Но надо сказать, что тот пакет, который внесен, он все-таки достаточно сбалансирован", - подчеркнул Греф. "Что касается в первую очередь повышения налога на прибыль - сама ставка налога на прибыль мало о чем говорит. Очень важно понять все-таки, какие будут вычеты из налогооблагаемой базы", - добавил глава Сбербанка. Правительство РФ на прошлой неделе внесло в Госдуму ряд поправок в Налоговый кодекс РФ, которые, как предполагается, должны вступить силу с 1 января 2025 года. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц. Кроме того, предлагается ставка налога на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций. Законопроект также содержит новую главу: федеральный инвестиционный налоговый вычет. Предполагается, что этот инструмент позволит компаниям, инвестирующим свою прибыль, вернуть часть налога на прибыль, которая должна уплачиваться в федеральный бюджет. Параметры и условия вычета должно устанавливать правительство РФ. При этом ряд категорий налогоплательщиков, включая банки, согласно проекту, не смогут претендовать на вычет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240606/nalog-848890988.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

герман греф, банки